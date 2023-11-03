محافظ الجيزة يتفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي إمبابة (صور)

أجرى اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة صباح اليوم الجمعة، جولة تفقدية بعدد من السلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ "مبادرة خفض أسعار عدد من السلع الأساسية" التي أطلقها الدولة لتوفير السلع الأساسية والإستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة وذلك تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين من تلك السلع الأساسية التي تمس الحياة اليومية للمواطن.

وشملت جولة محافظ الجيزة تفقد ماركت أسواق عبد الله العثيم بشارع السودان بحي العجوزة حيث اطمأن المحافظ من المواطنين على توافر السلع الغذائية الأساسية بكميات كافية وأسعار مخفضة، وجودة عالية لتلبية احتياجات المواطنين.

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محافظ الجيزة يتفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي امبابة



كما حرص محافظ الجيزة خلال جولته على تفقد أحد المخابز البلدية بشارع المطار بحي إمبابة للوقوف على جودة الخبز والتأكد من التزامه بالمواصفات والأوزان المحددة ومدى رضاء المواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن هناك متابعة يومية للتأكد من التزام المحال بوضع الأسعار في مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع والالتزام بنسب التخفيضات المعلنة بالمبادرة على السلع الأساسية.

وثمن المحافظ الدور الإيجابي للمبادرة ومردودها على المواطنين في ظل ما يشهده العالم من أزمات اقتصادية، لافتا إلى أن هذه المبادرة تؤكد وقوف القيادة السياسية إلى جانب المواطنين.

كما شدد محافظ الجيزة على الأجهزة التنفيذية والرقابية بالمحافظة بتكثيف حملات المتابعة اليومية، للتأكد من توافر السلع الغذائية بكميات كافية وطبقا للأسعار المعلنة، ومواجهة الغش التجارى أو التلاعب فى الأسعار، ومنع محاولات احتكار السلع الأساسية، مع إتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين.

رافق محافظ الجيزة خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام ومحمد نور السكرتير المساعد وهالة غريب مدير مديرة التموين واللواء هشام عبد الصمد قائد شرطة المرافق بالجيزة واللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة وأشرف بكر رئيس حي امبابة ورمضان عمارة رئيس حي المنيرة والعميد أحمد صقر مدير مباحث التموين.