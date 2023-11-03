الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة

لقاء محافظ الدقهلية
لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين أمام مسجد النصر، فيتو

قال الدكتور أيمن مختار محافظ: أثمن دور وزارة الأوقاف على دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها.

لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين أمام مسجد النصر، فيتو 

حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم  بأداء صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة والتقى بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ووجه بسرعة حل مشاكلهم.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المساجد وإعادة صيانتها وترميمها والمرور عليها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

Advertisements

جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة.

وثمن "المحافظ" دور وزارة الأوقاف على دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف خلال خطبته التي ألقاها تحت عنوان.

لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين أمام مسجد النصر، فيتو 

 " الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية " مشيرًا إلي أن الحياة هبة من الله تعالى للإنسان وأكرمه سبحانه بها وعظم حقها وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت اب تهديد لحياة الإنسان اعتداء علي الجنس البشري كله حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقوله سبحانه ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا).

محافظ الدقهلية يوافق على فتح 2 سوق من سلسلة الأسواق الحضارية بمدينة السنبلاوين

محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المطرية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اداء صلاة الجمعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزرا السيسي رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية أيمن مختار محافظ الدقهلية محافظ الدقهلية وزير التنمية المحلية مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء

مواد متعلقة

مراقبة الأغذية بصحة الدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 365 منشأة

محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لمشروع تحديث المخطط الاستراتيجي لمدينة المطرية

محافظ الدقهلية: الأئمة حلقة الوصل المباشرة مع المواطنين

قرارات اجتماع محافظ الدقهلية بالتنفيذيين لمناقشة موقف التعديات على الأراضي الزراعية

الأكثر قراءة

حسن نصر الله يكشف أسرارا جديدة عن عملية طوفان الأقصى

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الأرصاد: أمطار رعدية غدا على هذه المناطق

عنده مشاكل عصبية، تفاصيل الاعتداء على الفنانة نادين الراسي

مفاجأة، استبعاد ثلاثي الزمالك من قائمة مباراة زد

خبير لبناني لـ فيتو عن خطاب حسن نصر الله: قرار الحرب ليس في يد حزب الله

5 رسائل للداخل والخارج، خبير لبناني يحلل لـ فيتو خطاب حسن نصر الله

بعد تأكيد تعيينها سفيرة للولايات المتحدة في القاهرة، معلومات عن الدبلوماسية الأمريكية هيرو مصطفي

Advertisements

منوعات

المزيد

امرأة أسترالية تقتل 3 أشخاص بـ عش الغراب

الحرب العالمية وراء تطبيق نظام التوقيت الصيفي

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 بالأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الجمعة 3-11-2023 في السوق المحلي

أسعار شقق الطرح الجديد للجهاز المركزي للتعمير

سعر الريال القطري في البنك المركزي المصري اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الزمالك مع بيراميدز.. الأهلي ضد سيراميكا.. ليفربول أمام تولوز (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية مستحبة للمولود الجديد

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام

تفسير رؤية اللبن في المنام وعلاقتها بالحصول على ميراث كبير

المزيد
الجريدة الرسمية