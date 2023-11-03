محافظ الدقهلية يستمع لمطالب المواطنين بعد صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة

قال الدكتور أيمن مختار محافظ: أثمن دور وزارة الأوقاف على دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها.

لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين أمام مسجد النصر، فيتو

حيث قام الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم بأداء صلاة الجمعة من داخل مسجد النصر بالمنصورة والتقى بالمواطنين واستمع الي مطالبهم ووجه بسرعة حل مشاكلهم.

في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء المساجد وإعادة صيانتها وترميمها والمرور عليها، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق والتعاون مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

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جاء ذلك بحضور الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، والشيخ أحمد شرف إمام وخطيب مسجد النصر بالمنصورة.

وثمن "المحافظ" دور وزارة الأوقاف على دعمها الكامل لكافة المساجد سواء من خلال إنشاء مساجد جديدة أو إعادة صيانتها وترميمها وتأهيل وتدريب الأئمة والخطباء من أجل شرح وتوضيح صحيح الدين للمواطنين.

ومن جانبه تحدث خطيب الجمعة الشيخ أحمد شرف خلال خطبته التي ألقاها تحت عنوان.

لقاء محافظ الدقهلية بالمواطنين أمام مسجد النصر، فيتو

" الحق في الحياة بين الشرائع السماوية والمواثيق الدولية " مشيرًا إلي أن الحياة هبة من الله تعالى للإنسان وأكرمه سبحانه بها وعظم حقها وجعل الحفاظ عليها من أهم المقاصد والكليات التي جاءت الشرائع السماوية بحفظها وحرمت الاعتداء عليها، بل اعتبرت اب تهديد لحياة الإنسان اعتداء علي الجنس البشري كله حيث يقول الحق سبحانه وتعالى ( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ) وقوله سبحانه ( من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعًا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعًا).