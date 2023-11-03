التموين: المرور على محطات الوقود لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية

أصدرت وزارة التموين والتجارة الداخلية تعليمات مشددة لجميع الأجهزة الرقابية بمديريات التموين بالمرور ومتابعة جميع محطات تموين السيارات بأنحاء المحافظة.

تحريك أسعار المواد البترولية

يأتي ذلك لمتابعة تحريك أسعار المواد البترولية والتأكد من إعلان الأسعار الجديدة كما وردت بالقرار المنظم لهذا الشأن كما يلى:

وتقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه وغاز تموين السيارات لتكون الأسعار كالتالي:

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بنزين 95.. 12.50 جنيه لتر

بنزين 92.. 11.50 جنيه لتر

بنزين 80... 10 جنيهات لتر

وغاز تموين السيارات 5.50 جنيه متر

وتثبيت سعر السولار 8.25

والكيروسين 8.25

وتثبيت سعر طن المازوت المورد لباقي الصناعات سعر طن المازوت 6000 جنيه / طن.

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية

وتتابع غرفة عمليات وزارة التموين الموقف أول بأول، مؤكدة عدم رصد أية شكاوى أو تزاحم أو تكدسات.

صرف السلع التموينية

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر نوفمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفًا بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا.

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 6 أشهر، لافتًا إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة (العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية

وأشار الوزير إلى استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة، فضلا عن تسيير حملات يومية علي المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقًا والذي تم تطبيقه في عدد من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعًا.

وكشف المصليحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكدًا أن نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونيًا.