الجمعة 03 نوفمبر 2023
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محافظات

إزالة 42 حالة تعد بمساحة 14 ألفا و837 مترا في أسوان (صور)

حملة إزالة فى أسوان،
حملة إزالة فى أسوان، فيتو

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على ضرورة مواصلة رؤساء المراكز والمدن بالتنسيق مع الجهات المعنية بتكثيف جهودهم  لإزالة التعديات على أراضى  أملاك الدولة، والتي يأتي تنفيذها طبقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لاسترداد حق الدولة والشعب في أراضيه، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين.

وكلف بأن يتم تنفيذ حملات الإزالة الفورية لكافة التعديات سواء على أراضي البناء أو الزراعية بجميع القرى والمدن بنطاق المحافظة والتصدي بكل حسم وقوة لمحاولات بعض المواطنين في القيام بالاستيلاء والتعدى على أملاك الدولة.

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وبناءً على هذه التعليمات قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدفو بقيادة إبراهيم سليمان بإزالة 21 حالة تعد على أراضي بناء وزراعية بمساحة 8662 م2.

فيما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدني بإزالة حالة تعدى في المهد بمنطقة السيل الجديد بمساحة 500 م2 بنطاق حى شرق، وتم مصادرة المواد المستخدمة في البناء، مع إزالة كرفان تم وضعه بدون الحصول على تصريح أمام كوبري السيل، وشارك فى أعمال الإزالة العاملين بالوحدة المحلية بإشراف علاء الدين ممدوح نائب رئيس المدينة.

بينما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو بقيادة كمال حلمى بإزالة 10 حالات تعد على أراضي زراعية بمساحة 2625 م2 وذلك بالتعاون مع الإدارة الزراعية.

وفى نفس السياق، قامت الوحدة المحلية لمدينة أبو سمبل السياحية بقيادة محمد عبد العزيز بإزالة 8 حالات تعدى بمساحة 2700 م2، وتم مصادرة المواد المستخدمة في البناء، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المتعدين.

وقامت الوحدة المحلية لمدينة السباعية بقيادة محمود عليان بالإزالة الفورية لتشوينات على قطعة أرض زراعية بمساحة 350 م2 بناحية حوض الليالى، وذلك بالتنسيق مع الإدارة الزراعية.

كما قامت الوحدة المحلية بمدينة البصيلية بقيادة نور حسانين سكرتير المدينة بالإزالة الفورية لحالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بالتعاون مع الجمعية الزراعية.

 

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