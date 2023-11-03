الجمعة 03 نوفمبر 2023
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اقتصاد

بعد زيادة البنزين، خطوات تحويل السيارات إلى غاز طبيعي

سيارات الغاز،فيتو
سيارات الغاز،فيتو

سيارات الغاز، تحويل السيارات الي غاز  طبيعي أصبح من الموضوعات التي بحث علي مؤشرات البحث جوجل بعد زيادة أسعار البنزين خلال الساعات الماضية، مما أدى إلى اتجاه الكثير نحو السيارات التي تعمل بالغاز لتوفير والابتعاد عن زيادة الأسعار.

خطوات ومميزات التحول من السيارات التي تعمل بالبنزين إلى الغاز الطبيعي

ونرصد في التقرير التالي خطوات ومميزات التحول من السيارات التي تعمل بالبنزين الي السيارات تعمل بالغاز الطبيعي بعد ارتفاع مشتقات البترول خلال الساعات الماضية وهي كالتالي:

1_ التحويل بنظام الحقن للسيارات يوفر استهلاك الغاز الطبيعي.

2_ نظام الحقن يتيح ضخ الغاز في توقيت معين وبكميات محسوبة، عكس نظام التحويل العادي المستمر في ضخ الغاز دائما.

3_يتيح نظام الحقن الإلكترونى إمكانية أعلى في ضبط السيارة على الغاز في جميع ظروف التشغيل

4_وتقليل تكاليف الصيانة في السيارة.

5_ نظام الحقن يتيح إمكانية رصد الأعطال من خلال نافذة برنامج الضبط.

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وفي سياق متصل أكدت شركات غاز السيارات التابعة لوزارة البترول جاهزية جميع مراكز التحويل لاستقبال أصحاب وملاك السيارات لإضافة خدمة الغاز الطبيعي إلى مركباتهم بالإضافة للبنزين.

7 معلومات هامة عن عملية التحويل لـ الغاز الطبيعي

وترصد فيتو عدة معلومات عن عملية التحويل لـ الغاز الطبيعي كالتالي:

1-تتم عملية التحويل للسيارات في خطوات لاتتجاوز الـ ٤ساعات حسب نوع السيارة.

2- رسوم التحويل تتراوح بين ٥٥٠٠ جنيه وحتى ٨٥٠٠ جنيه حسب نوع السيارة.

3-وتمنح شركات غاز السيارات ضمانا على نظام التحويل ضد عيوب الصناعة لمدة 12 شهرا.

4-للعميل حرية التغيير بين نظام الغاز والبنزين في السيارة المحولة.

5-عملية تحويل السيارة من خلال إضافة الأجزاء الخاصة بالغاز دون أي تعديل في دورة الوقود الأساسية للسيارة.

6 - التغيير بين نظامي الغاز والبنزين من خلال مفتاح تحويل يتم تثبيته بتابلوه السيارة.

7-لا يحدث أي تغيير أو تعديل في أي جزء من أجزاء المحرك خلال عملية التحويل.

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