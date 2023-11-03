الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

منوعات

تعرف على أعطال السيارات بفصل الشتاء وطرق حلها (فيديو)

أعطال السيارات بفصل
أعطال السيارات بفصل الشتاء، فيتو

انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء قد يتسبب في أعطال ميكانيكية، كما قد تتسبب هطول الأمطار في مشكلات كبيرة للسيارات، ولهذا ينصح المتخصصون للقيام ببعض الإجراءات الاحترازية أثناء الاستعداد لفصل الشتاء.

 ترموستات وعملية الحرق بالسيارة 

إذا كيف أتجنب أعطال السيارات بسبب انخفاض درجات الحرارة؟، يجيب الميكانيكي عارف بمنطقة صقر قريش، ترموستات هي الأداء المسئولة عن دورة المياه في السيارة وبناء عليه فهو له دور كبير في عملية الحرق وتسخين السيارة وفي حالة إصابته بأي خلل لا تتم عملية التسخين أو حرق الوقود بالشكل المطلوب وهو ما قد يسبب العديد من المشكلات لذلك يجب مراعاة تغيير هذه الترموستات في عملية الصيانة والتأكد من سلامتها في بداية فصل الشتاء.

Advertisements

 البيجوهات وتأثيرها على السيارة

ويضيف عارف أن الأمر الثاني لتجنب عطل السيارة في الشتاء هى البيجوهات وهي المسئولة عن إطلاق الشرارة والتي تعمل على الحرق بين خليط الهواء والوقود الموجود داخل سيلندرات المحرك وهو ما يترتب عليه طاقة كافية لتحريك السيارة، وفي فصل الشتاء تصاب البيجوهات بالترطيب مما يفقدها قدرتها علي القيام بالشرارة وبالتالي تؤثر على أداء السيارة ويكون التقطيع في حركة السيارة نتيجه لذلك.

 الأمطار والشكمان 

وللحفاظ على السيارة من الأمطار خاصة أنها تصيب الجزء السفلي من السيارة بالماء، لذلك يجب استخدام “الكارتيرا” لأنه يحفظ مكيانيكا السيارة من أسفل بعض الشيء وتحافظ على المروحة، كما أن دخول الماء إلى الشكمان يسبب العديد من المشكلات لذلك ينصح بتركيب مصفى في الشكمان لتمنع دخول المياه.

أسعار قطع السيارات 

وأشار عارف أن الفترة الأخيرة شهدت  قطع الغيار ثبات في الأسعار منذ ثلاث أشهر بعد أن شهدت ارتفاع كبير.

صيانة السيارات، تعرف على أسباب أعطال المحول الحفاز وأنواعه (صور)

7 خطوات لصيانة بطارية السيارات قبل فصل الشتاء

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ترموستات كوعة المياه أعطال ميكانيكية أعطال سيارات اعطار سيارات في الشتاء أعطال الشتاء صيانة سيارات - 5 الاف جنيه للمصريين للمقبرة الواحدة في الساعة

مواد متعلقة

أغرب من الخيال، قصة الأخطبوط العملاق الذي اقتحم جراج سيارات في قطر (فيديو)

السيارات الكهربائية تدخل ميني كوبر 2025 فى التنافس على البطاريات

الأكثر قراءة

مطالب بإيقاف كريستيانو رونالدو بعد عقوبة طارق حامد (فيديو)

كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام المقاولون غدا فى الدوري

رئيس كولومبيا: الجميع يقاتل لإنقاذ والد دياز

قانون ضريبة القيمة المضافة هل يحل أزمة أسعار السجائر؟

كلوب يحسم مصير محمد صلاح مع ليفربول

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

تعرف على أعطال السيارات بفصل الشتاء وطرق حلها (فيديو)

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

Advertisements

منوعات

المزيد

ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش

توقعات الأبراج اليومية السبت 4-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 4-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

على مدار 4 أيام، ثبات سعر اليوان الصيني

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الجمعة

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 3-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الجمعة 3-11-2023

المزيد

انفوجراف

أسعار البنزين قبل وبعد الزيادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لم يرد بها نص صريح، أدعية تيسير الولادة

ما حكم غسل الجمعة؟ الإفتاء تجيب

آراء الفقهاء في قراءة الحائض للقرآن عن ظهر قلب

المزيد
الجريدة الرسمية