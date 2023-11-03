تعرف على أعطال السيارات بفصل الشتاء وطرق حلها (فيديو)

انخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء قد يتسبب في أعطال ميكانيكية، كما قد تتسبب هطول الأمطار في مشكلات كبيرة للسيارات، ولهذا ينصح المتخصصون للقيام ببعض الإجراءات الاحترازية أثناء الاستعداد لفصل الشتاء.

ترموستات وعملية الحرق بالسيارة

إذا كيف أتجنب أعطال السيارات بسبب انخفاض درجات الحرارة؟، يجيب الميكانيكي عارف بمنطقة صقر قريش، ترموستات هي الأداء المسئولة عن دورة المياه في السيارة وبناء عليه فهو له دور كبير في عملية الحرق وتسخين السيارة وفي حالة إصابته بأي خلل لا تتم عملية التسخين أو حرق الوقود بالشكل المطلوب وهو ما قد يسبب العديد من المشكلات لذلك يجب مراعاة تغيير هذه الترموستات في عملية الصيانة والتأكد من سلامتها في بداية فصل الشتاء.

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البيجوهات وتأثيرها على السيارة

ويضيف عارف أن الأمر الثاني لتجنب عطل السيارة في الشتاء هى البيجوهات وهي المسئولة عن إطلاق الشرارة والتي تعمل على الحرق بين خليط الهواء والوقود الموجود داخل سيلندرات المحرك وهو ما يترتب عليه طاقة كافية لتحريك السيارة، وفي فصل الشتاء تصاب البيجوهات بالترطيب مما يفقدها قدرتها علي القيام بالشرارة وبالتالي تؤثر على أداء السيارة ويكون التقطيع في حركة السيارة نتيجه لذلك.

الأمطار والشكمان

وللحفاظ على السيارة من الأمطار خاصة أنها تصيب الجزء السفلي من السيارة بالماء، لذلك يجب استخدام “الكارتيرا” لأنه يحفظ مكيانيكا السيارة من أسفل بعض الشيء وتحافظ على المروحة، كما أن دخول الماء إلى الشكمان يسبب العديد من المشكلات لذلك ينصح بتركيب مصفى في الشكمان لتمنع دخول المياه.

أسعار قطع السيارات

وأشار عارف أن الفترة الأخيرة شهدت قطع الغيار ثبات في الأسعار منذ ثلاث أشهر بعد أن شهدت ارتفاع كبير.