بعد زيادة سعر البنزين، تعرف على أسعار زيوت السيارات خلال شهر نوفمبر

رفع أسعار البنزين اليوم، شهدت الساعات الماضية صدور قرار من لجنة التسعير برفع أسعار البنزين، ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة، لذا كثر البحث عن أسعار زيوت السيارات وهل شهدت ارتفاع بالتزامن مع ارتفاع اسعار البنزين أم ظلت ثابتة.

متوسط أسعار زيت السيارة

وأكدت مصادر مطلعة بإحدى شركات زيوت السيارات لـ “فيتو” أن هناك ثباتا في الوقت الحالي لأسعار زيوت السيارات 2023، لافتة إلى أن أسعار زيوت السيارات تتغير بتغير سعر العملة، بالإضافة إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرات في أسعار زيوت السيارات بالارتفاع دون انخفاض بسبب الأوضاع الحالية والأزمة الاقتصادية.

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ونرصد في التقرير التالي متوسط أسعار زيت السيارات كالتالي:

سعر زيت التعاون 2023

بلغ سعر زيت one Extra 5w/40 نحو 900 جنيه لجالون 4 لترات، وعلبة لتر بـ 235 جنيهًا بينما سجل سعر زيت xpl 20w/50 نحو 425 جنيهًا لجالون 4 لترات وعلبة اللتر بـ110 جنيهات.

ووصل سعر زيت 5j 20w/50 إلى 325 جنيهًا لجالون 4 لترات والعلبة اللتر بـ85 جنيها فيما سجل سعر زيت SF 20w/50 نحو 285 جنيها للجالون، والعلبة بـ80 جنيها.

أسعار زيوت شل 2023

وتبدأ أسعار زيوت شل 2023 من 325 جنيها لشكل هيلكس ألترا 5 و/40 العبوة اللتر الواحد وتصل إلى 1195 جنيها للعبوة 4 لترات، كما تتضمن القائمة أسعار زيوت محركات بنزين أخرى مثل الترا 5 و/30 والترا 5 و/20 واتش اكس 8 بأنواعه المختلفة.

إكسون موبيل لعام 2023

وتأتي شركة إكسون موبيل مصر، بقائمة أسعار زيوت السيارات والشحومات والمنتجات الخاصة كالتالي:

زيت السيارة موبيل 5 آلاف كيلو نوع سوبر XHP، العبوة الـ 4 لترات سعرها 355 جنيهًا، والـ 10 آلاف كيلو سعرها 750 جنيهًا.

زيت السيارة موبيل 5 آلاف كيلو، العبوة اللتر سعرها 82 جنيه، والـ 3 لترات سعرها 298 جنيهًا.