الجمعة 03 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

زيادة جديدة في سعر الغاز الطبيعي للسيارات

الغاز الطبيعي للسيارات،
الغاز الطبيعي للسيارات، فيتو

قررت لجنة تسعير المواد البترولية رفع سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعي للسيارات من 4.5 جنيه إلى 5.5 جنيه على أن يعمل بالقرار اليوم في جميع  محطات الغاز الطبيعي على مستوى الجمهورية، وذلك وفقا لما أعلنته الجريدة الرسمية. 

زيادة أسعار غاز السيارات

وكانت الحكومة أعلنت عن تطبيق زيادة في جميع أسعار البنزين بمختلف أنواعه وزيادة أسعار غاز السيارات بدءا من اليوم بقيمة جنيه على اللتر.

وقررت لجنة التسعير تثبيت سعر السولار، نتيجة استخدام السولار في النقل والتشغيل للمصانع بالتزامن مع زيادة أسعار البنزين.

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بدء تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأعلنت وزارة البترول أن لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قررت اليوم الجمعة، رفع أسعار البنزين ضمن المراجعة ربع السنوية لأسعار الوقود.

زيادة سعر البنزين في مصر

وأصدر المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية قرارًا نشر، 2 نوفمبر، في الجريدة الرسمية في عددها رقم 244 تضمنت المادة الأولى منه تحديد سعر بيع اللتر من البنزين 80 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1000 قرش.

سعر بنزين 92 

ويحدد سعر بيع اللتر من البنزين 92 اوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1150 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

سعر بنزين 95 

وفي المادة الثالثة، يحدد سعر بيع اللتر من البنزين 95 أوكتين تسليم للمستهلك بسعر 1250 قرشًا شامل الضريبة على القيمة المضافة.

ووجهت المادة الرابعة للقرار بإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن الجهات المختصة تتولى تنفيذ القرار.

موعد تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار البنزين

وأشارت المادة السادسة إلى نشر القرار في الوقائع المصرية وحددت ساعة العمل به اعتبارًا من الثامنة  صباح يوم الجمعة الموافق 3 نوفمبر 2023.

سعر البنزين قبل الزيادة

ووفقًا لآخر اجتماعات لجنة تسعير البترول خلال الربع الثاني من العام الجاري، فإن أسعار البنزين في مصر 2023 جاءت كالتالي:
سعر بنزين 80 يسجل 8.75 جنيه.
سعر بنزين 92 يسجل 10.25 جنيه.
سعر بنزين 95 يسجل 11.50 جنيه.
سعر السولار يسجل 8.25 جنيه.
ويسجل سعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والصناعات الغذائية 6000 جنيه.

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