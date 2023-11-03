بعد ارتفاع أسعار البنزين، مميزات تحويل السيارات للغاز الطبيعي، سعر المتر المكعب 4.50 جنيه، والتقسيط على سنة بدون فوائد

بعد تطبيق قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار البنزين اليوم الجمعة، بقيمة تتراوح إلى 125 قرشا للتر لكافة أنواع البنزين والإبقاء على آخر سعر للسولار، وهذه هي الزيادة الثانية من نوعها هذا العام لأسعار البنزين، منذ نحو ٦ أشهر حيث منعت أزمة انقطاع الكهرباء لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية من الانعقاد في الفترة السابقة وثبتت الأسعار وفق آخر تسعير.

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ومع توالي الزيادات في أسعار البنزين قد يفكر أصحاب السيارات في تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي نظرا لما يتمتع به من مزايا أهمها أنه أوفر في التكلفة مقارنة باستخدام البنزين كوقود للسيارات كما أنه نظيف ويحافظ على البيئة وأقل في الانبعاثات الناتجة عن الحرق.

وتقدم شركات الغاز التابعة لوزارة البترول العديد من الأنظمة لسداد تلك التكلفة من خلال إتاحة إمكانية الدفع النقدي مع تقديم العديد من العروض لهم عند السداد الفوري أو من خلال التقسيط بإجراءات ميسرة تناسبهم للتقسيط على سنة أو 4 سنوات.

مميزات تحويل السيارات للغاز

ومن المميزات التي يتيحها تحويل السيارات للغاز الطبيعي التوفير في التكلفة، فسعر لتر الغاز الطبيعي هو الأرخص بينما البنزين 80 يبلغ سعر اللتر منه ١٠ جنيها، أما البنزين (92) سعره 11.50 جنيه.

ووفقا لما أعلنته شركة «غازتك»، فإنه يمكن تحقيق وفر يصل اكثر من ٢٢٠٠ جنيه شهريًا عند متوسط استهلاك يومي 10 لتر بنزين 80، بينما يصل معدل التوفير لحوالي أكثر من ٢٦٥٠ جنيها شهريًا في حالة استخدام بنزين 92، وكلما زاد معدل الاستهلاك اليومي للبنزين كلما قلت فترة الاسترداد.

تيسيرات جديدة وأنظمة متنوعة لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز بدون فوائد

في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية اجتماعا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز واقامة المحطات الجديدة فضلا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود والانتفاع بفوائده الاقتصادية وانخفاض تكلفته السعرية.

وسارعت وزارة البترول بتنفيذ إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي من خلال انظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.

وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتى غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة ٣٣٧٥ جنيها.

وتشمل العروض الأخرى التقسيط علي سنة بدون فوائد مع الإعفاء من المصاريف الإدارية حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة علي بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة ٢٠٢٥ جنيه، أو التقسيط على ١٨ شهرا بدون فوائد و الإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط علي سنتين بدون فوائد.

وأكد المهندس طارق الملا، أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الاعباء علي المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرا الي ان ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية والتي يقترب عددها حاليا من الوصول إلى ١٠٠٠ محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الانتشار والتيسير.

ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.



كما أكد الوزير أن المبادرة الرئاسية أعطت زخما لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الأجهزة والجهات المعنية بشأن الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.

وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات ٤.٥٠ جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة بما يقارب ٦٠ % من لتر البنزين 92، واقل بنسبه كبيرة جدا من لتر البنزين 80 بما يعكس أهميته كوقود موفر ماليًا للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الاهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.