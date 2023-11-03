فوائد الكركم، يساعد في علاج أمراض المفاصل والعظام

فوائد الكركم، الكركم من التوابل الشهيرة التي تحرص كل ربات البيوت على شرائه وإضافته للأكلات المختلفة نظرا لفوائده فضلا عن لونه المميز كما يستخدم في الطب القديم لفوائده العلاجية.

وفوائد الكركم، عديدة لقيمتها الغذائية العالية، ويدخل في صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل وينصح به الخبراء ولكن دون إفراط.

القيمة الغذائية الموجودة في الكركم

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الكركم من الأعشاب الشهيرة التى لها نكهة مميزة ولون صريح، وقيمة غذائية عالية حيث يحتوى الكركم على الحديد والكالسيوم والبوتاسيوم والفسفور والسيلينيوم والزنك والنحاس والمنجنيز وفيتامين سي ونسبة عالية من مضادات الأكسدة.

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احذري أضرار الكركم

وأضاف السيد، أنه على الرغم من القيمة الغذائية الموجودة في الكركم إلا أنه لا يجوز الإفراط في تناوله لأن الاستخدام المفرط للكركم يسبب سيولة الدم، ويؤثر على خصوبة الرجال، كما يسبب اضطرابات المعدة والكبد، وبالنسبة للحوامل يسبب انقباضات الرحم، لذا يجب تناوله بحذر.

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فوائد الكركم للصحة

وتابع، أن من فوائد الكركم:-

يقوى المناعة لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة.

يساعد في الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

مسكن طبيعي للجسم يقضى على آلام المعدة والمفاصل.

يساعد فى علاج أمراض المفاصل والعظام لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يساعد فى علاج جميع الالتهابات بالجسم لاحتوائه على مضادات الالتهابات والأكسدة.

يساعد الجسم فى طرد السموم وينظف القولون ويهدى من اضطراباته.

يخفض مستوى السكر بالدم وبالتالى مهم لمرضى السكر، ولكن يجب عدم تناوله من دواء السكر لأنه سيسبب انخفاض شديد في مستوى السكر بالجسم ما يشكل خطورة على صحة المريض.

يساعد فى علاج الربو ويحد من نوباته وذلك لاحتوائه على مضادات الالتهابات القوية والعناصر الغذائية المهمة التي تقوي المناعة.

يحسن المزاج ويهدئ الأعصاب ويساعد في علاج الاكتئاب.

يساعد فى الوقاية من الخرف والزهايمر وذلك لأنه يحتوى على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج الصدفية والتهابات الجلد.

يطهر الجروح والحروق ويسرع من التئامهما، لاحتوائه على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.

يساعد فى علاج نزلات البرد والأنفلونزا لاحتوائه على العناصر الغذائية المهمة التي تمد الجسم بما يحتاجه.

يخفض مستوى الكوليسترول بالدم وبالتالي يعزز من صحة القلب والأوعية الدموية.

يساعد فى علاج التهابات المعدة لاحتوائه على مضادات الجراثيم والفطريات والالتهابات.

يساعد فى الحماية من السرطان خاصة سرطان الثدي وسرطان القولون وسرطان الرئة.