فوائد البنجر، يقوي العضلات والمناعة ويحمي من السرطان ويعالج الأنيميا

فوائد البنجر، البنجر من الخضراوات الشهيرة التي لها لون مميز وتستخدم في صناعة السكر وتدخل في العديد من الصناعات بسبب لونها المميز والصريح.

وفوائد البنجر، عديدة حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة واشتهر بغناه بعنصر الحديد والألياف وينصح الخبراء بتقديمه للصغار والكبار.

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البنجر من الخضراوات المهمة التي يجب إضافتها للأطعمة المختلفة وإضافتها للعصائر والسلطة لقيمتها الغذائية العالية، حيث تحمي أفراد الأسرة من أنيميا فقر الدم.

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طرق استخدام البنجر في علاج أنيميا فقر الدم

وأضاف السيد، أنه للاستفادة من كميات الحديد الموجودة في البنجر، يجب إضافة مصادر فيتامين سي إلى البنجر وذلك لتحفيز الجسم على امتصاص الحديد في البنجر ما يساعد على زيادة كرات الدم الحمراء سريعًا وعلاج أنيميا فقر الدم.

القيمة الغذائية الموجودة في البنجر

وتابعت، أن البنجر يحتوى على قيمة غذائية عالية حيث يحتوى على الحديد بكميات عالية وبالتالي هو مهم في علاج أنيميا فقر الدم، كما يحتوى على الماغنسيوم وفيتامين أ والبوتاسيوم وحمض الفوليك وفيتامين سي وفيتامين ب ونسبة عالية من الألياف والبروتينات.

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فوائد البنجر

وأوضح الدكتور أحمد السيد، أن من فوائد البنجر:

مهم لصحة المرأة الحامل لأنه يساعد في تغذيتها ونمو الجنين بشكل صحي كما يقلل فرص الإصابة بتشوهات الأجنة.

يساعد على إنقاص الوزن لأنه قليل السعرات الحرارية ويساعد فى الشعور بالشبع لفترات طويلة، ويرفع معدلات حرق الدهون بالجسم.

يقوى النظر لاحتوائه على نسبة عالية من فيتامين أ.

يعزز صحة القلب والأوعية الدموية لأنه يخفض نسبة الكوليسترول بالدم.

يطرد السموم من الجسم لاحتوائه على نسبة عالية من الألياف ومضادات الأكسدة.

يخفض مستوى السكر بالدم، وبالتالي تناوله مهم لمرضى السكر.

مهم لصحة الصغار حفاظا على صحتهم ونموهم بشكل صحى وحمايتهم من الإصابة بأنيميا فقر الدم.

مهم للرياضيين قبل التمرين لأنه يمد الجسم بالطاقة ويقوى العضلات ويقلل فرص الإصابة بالشد العضلي.

يساعد على الوقاية من أمراض السرطان لأنه يحتوي على مضادات أكسدة قوية تمنع وجود الشوارد الحرة المسؤولة عن تكوين الخلايا السرطانية.

يساعد على علاج أنيميا فقر الدم لاحتوائه على نسبة عالية من الحديد وكذلك فيتامين سي الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد بشكل جيد.

يقوى المناعة لاحتوائه على مضادات الأكسدة وفيتامين سي.

يساعد على الاسترخاء ويقلل التوتر ويحسن المزاج وبالتالي يقلل من فرص الإصابة بالاكتئاب.