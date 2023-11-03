فوائد عصير الخيار، لإنقاص الوزن وتنظيم السكر في الدم

فوائد عصير الخيار، قد لا يتخيلها البعض، خاصة أن عصير الخيار ليس من العصائر المتداولة، فعلى الرغم من أن الخيار يعد أحد أكثر الخضراوات شعبية، فالجميع يفضل تناول الخيار إما على السلطة، وإما مخللًا، وكذلك يشتهر الخيار بأنه الأفضل في علاج الهالات السوداء، لكن تناوله كعصير ليس مستساغًا بالنسبة للبعض.

في حين أن شرب عصير الخيار بانتظام يفيد ويحسن صحتك العامة، وعصير الخيار مغذٍّ، وغني بالمحتوى المائي، ويزيد من مستويات الترطيب وهو مشروب مثالي، وهو ما أكدته الدكتورة لورا باولا استشاري التغذية العلاجية.

Advertisements

وأضافت الدكتورة لورا، أن فوائد عصير الخيار تتمثل في كونه غنيًّا بمختلف العناصر الغذائية والخصائص الطبية، يعد عصير الخيار مشروبًا مثاليًا لتعزيز جهاز المناعة وتحسين صحة بشرتك. ويعد طعمه منعشًا إلى حد ما، كما أنه متعدد الاستخدامات، فهو يضاف إلى السلطات، والغموس، والحساء، والصلصات، وحتى كما يعد المشروب المنعش المثالي في يوم السبا الخاص بك.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الخيار على 96٪ من الماء، وهو غني بمضادات الأكسدة مثل اللوتين وزياكسانثين.

وبالنسبة لأولئك الذين لا يستسيغون طعم عصير الخيار؛ يمكنهم إضافة قليل من أعواد النعناع، وتناوله، فهو يعد وسيلة ممتازة لمنع الجفاف خلال فصل الصيف أو بعد التمرين.

فوائد عصير الخيار

وتستعرض الدكتورة لورا، في السطور التالية، أهم فوائد عصير الخيار للصحة.

يساعد على إنقاص الوزن

وبما أن الخيار منخفض السعرات الحرارية بشكل طبيعي، فإن شرب عصير الخيار منخفض أيضًا في السعرات الحرارية. لذلك، يمكنك تناول عصير الخيار دون التفكير في إضافة تلك السعرات الحرارية الإضافية، على عكس المشروبات ذات السعرات الحرارية الأخرى، مثل المشروبات الغازية وعصائر الفاكهة.

وتشير الدراسات إلى أن تناول الخضروات والفواكه ذات السعرات الحرارية المنخفضة والمحتوى العالي من الماء، مثل الخيار يرتبط بانخفاض كبير في الوزن

يساعد على خفض نسبة السكر في الدم

قد يلعب الخيار دورًا أساسيًّا في خفض مستويات السكر في الدم والسيطرة على مرض السكري إذا تم تناوله باعتدال، وكجزء من نظام غذائي صحي متوازن. تشير الدراسات إلى أن الخيار قد يكون فعالًا في تقليل الإجهاد التأكسدي ومستويات السكر في الدم، وقد يحمي من المضاعفات المرتبطة بمرض السكري.

يحمي البصر

يحتوي الخيار على نسبة عالية من فيتامين أ، والذي يرتبط بحماية بصرك وإبطاء الضمور البصري. كما أكدت إحدى الدراسات، أن الخيار قد يكون له خصائص مضادة لإعتام عدسة العين.

يساعد في مكافحة السرطان

يمنع الكوكوربيتاسين الموجود في الخيار نمو وتطور العديد من الخلايا السرطانية؛ لأنه يقلل من الإجهاد التأكسدي ويعزز جهاز المناعة لديك. وتشير دراسات أخرى أيضًا إلى أن الخيار قد يكون مهمًا في تقليل تكاثر الخلايا السرطانية، مما يجعل عصير الخيار إضافة صحية لنظامك الغذائي.

يساعد في عملية الهضم

يساعد تناول عصير الخيار في تنظيم حركات الأمعاء، فعصير الخيار، الذي يحتوي على نسبة عالية من الماء والألياف، قد يمنع الإمساك ويحسن حركة الأمعاء، كما يحتوي الخيار أيضًا على نسبة عالية من البكتين، وهي ألياف قابلة للذوبان ترتبط بتسريع حركات الأمعاء وتحسين صحة الجهاز الهضمي.