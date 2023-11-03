ابتكار تطبيق لمواجهة تهرب الزبائن من دفع البقشيش
"دور داش" شركة أمريكية لتوصيل الطعام، ابتكرت تطبيقا جديدا هدفه منع تهرب الزبائن من دفع البقشيش، فقد وضع التطبيق الأمريكي لتوصيل الطعام، تحذيرًا لمستخدميه من احتمالية عدم حصولهم على الخدمة المطلوبة بشكل لائق، في حال لم يمنحوا السائقين بقشيشًا مناسبًا.
رسالة تحذيرية
وأوضحت إدارة تطبيق "دور داش" لطلب الطعام عبر الإنترنت داخل الولايات المتحدة، أنها أصبحت تضع رسالة تحذيرية تنبه المستخدم أنه ما لم يضع مع طلبه قيمة مبلغ البقشيش الذي يحصل عليه السائق، بحسب "فوكس بيزنس".
وأكدت أنها قررت السماح لسائقيها التأكد من بيانات الطلبات ومعرفة إذا كان المستخدم وضع مبلغًا مخصصًا للسائق أم لا، وبناء عليه يمكنهم قبول أو رفض توصيل الطلب.
بقشيش يتراوح بين 2 إلى 10 دولارات
وأضافت أنها تمنح سائقيها مبلغًا يتراوح بين 2 إلى 10 دولارات عن كل طلب، كما تسمح لهم بالحصول على كامل قيمة البقشيش، وأن المستخدم الذي لا يدفع للسائق، قد يضطر للانتظار حتى يجد من يقبل توصيل طلبه.
يشار إلى أن "دور داش" تسيطر على 56% من سوق توصيل الطعام داخل الولايات المتحدة، وتعمل كذلك في اليابان، وأستراليا، ونيوزيلندا، وألمانيا وكندا.
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