الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس الطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس  الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن الهدنة المؤقتة.


وقف إطلاق النار في قطاع غزة 

وفي السياق ذاته قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي،  جون كيربي: "نبحث فكرة توقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين بغزة وإخراج الأسرى بمن فيهم الرعايا الأمريكيون".


وأفادت صحيفة أمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة سيفيد حركة حماس، لذلك تميل لهدنة إنسانية مؤقتة.

 

Advertisements

 

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سوف يحث إسرائيل على قبول هدنة مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات.

 

وشدد الوزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

 

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

 

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فى تصريحات له اليوم، قبل توجهه إلى إسرائيل، من تل أبيب بحماية المدنيين الأجانب أثناء خروجهم من قطاع غزة.


ولفتت تقارير أمريكية اليوم الخميس، أن السيناتور ديك دوربين، هو أول سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.


دعوة في الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وأيدت الدعوة التي وجهها السيناتور الأمريكي وقف إطلاق  النار في غزة قائلا: "ينبغي بذل جهد للدخول في حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

 

وقال دوربين  في دعوته: “دعونا نواجه الأمر، لقد استمر هذا لعقود. وأيا كان الأساس المنطقي منذ البداية فقد وصل الآن إلى مستوى لا يطاق. نحن بحاجة إلى التوصل إلى حل في الشرق الأوسط يعطي بعض الأمل للمستقبل”.

 

ويأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الكونجرس الأمريكي، حول المساعدات التي ستقدمه واشنطن لتل أبيب وأوكرانيا.

 

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.


وذكر البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، تشدد على ضرورة عدم الفصل بين المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.

txt

جيش الاحتلال يكشف موقفه من وقف إطلاق النار في غزة

txt

حرب غزة، السيسي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع باتجاه وقف إطلاق النار.. الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة.. والتدمير الجاري يتطلب موقفًا حازمًا لحقن الدماء

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

نتنياهو وقف إطلاق النار فى قطاع غزة غزة إسرائيل المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال

مواد متعلقة

جيش الاحتلال يكشف موقفه من وقف إطلاق النار في غزة

حرب غزة، السيسي يؤكد ضرورة تحرك المجتمع الدولي للدفع باتجاه وقف إطلاق النار.. الأوضاع الإنسانية شديدة الخطورة.. والتدمير الجاري يتطلب موقفًا حازمًا لحقن الدماء

السيسي: ضرورة تحرك المجتمع الدولي بصورة عاجلة للدفع باتجاه وقف إطلاق النار بغزة

البيت الأبيض يعارض مقترحات وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي وسط غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية