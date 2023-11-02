هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو يدرس الطلب الأمريكي بوقف إطلاق النار في غزة

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الخميس، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يدرس الموافقة على الطلب الأمريكي بشأن الهدنة المؤقتة.



وقف إطلاق النار في قطاع غزة

وفي السياق ذاته قال منسق الاتصالات الإستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي، جون كيربي: "نبحث فكرة توقف مؤقت للصراع بين إسرائيل وحماس لمساعدة المدنيين بغزة وإخراج الأسرى بمن فيهم الرعايا الأمريكيون".



وأفادت صحيفة أمريكية، بأن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة سيفيد حركة حماس، لذلك تميل لهدنة إنسانية مؤقتة.

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وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سوف يحث إسرائيل على قبول هدنة مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات.

وشدد الوزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

ومن جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

وطالب وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، فى تصريحات له اليوم، قبل توجهه إلى إسرائيل، من تل أبيب بحماية المدنيين الأجانب أثناء خروجهم من قطاع غزة.



ولفتت تقارير أمريكية اليوم الخميس، أن السيناتور ديك دوربين، هو أول سيناتور أمريكي يدعو إلى وقف إطلاق النار بين جيش الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.



دعوة في الكونجرس الأمريكي لوقف إطلاق النار في غزة

وأيدت الدعوة التي وجهها السيناتور الأمريكي وقف إطلاق النار في غزة قائلا: "ينبغي بذل جهد للدخول في حوار بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وقال دوربين في دعوته: “دعونا نواجه الأمر، لقد استمر هذا لعقود. وأيا كان الأساس المنطقي منذ البداية فقد وصل الآن إلى مستوى لا يطاق. نحن بحاجة إلى التوصل إلى حل في الشرق الأوسط يعطي بعض الأمل للمستقبل”.

ويأتي ذلك في ظل المناقشات التي يجريها الكونجرس الأمريكي، حول المساعدات التي ستقدمه واشنطن لتل أبيب وأوكرانيا.

وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه سيستخدم حق النقض ضد مشروع قانون المساعدات العسكرية والإنسانية لإسرائيل وأوكرانيا إذا أقره مجلس النواب بشكل منفصل كما يقترح.



وذكر البيت الأبيض في بيان صادر عنه، أن إدارة الرئيس الأمريكي بايدن، تشدد على ضرورة عدم الفصل بين المساعدات التي تقدمها واشنطن لأوكرانيا وإسرائيل، وإلا فإن ذلك سيؤدي إلى عواقب على الصعيد العالمي.

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