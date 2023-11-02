إزالة 68 حالة تعد بنطاق 7 مراكز بالبحيرة

شهدت مدن ومراكز المحافظة البحيرة شن عدد من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 68 حالة تعد بمساحة 15421 م2 بنطاق 7 مراكز، وذلك في إطار تكثيف حملات إزالة التعديات على الفور والالتزام بالقانون وعدم البناء المخالف نهائيًا مع مصادرة كافة المعدات ومواد البناء المستخدمة والضرب بيد من حديد والتصدي بمنتهى القوة لأي مخالفة بناء وإزالتها على الفور، وكذلك التعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية وتفعيل كافة الإجراءات التي من شأنها تذليل العقبات أمام التنفيذ والالتزام ببذل أقصى جهد والتعامل بكل حسم لردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا.



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حيث تم إزالة 24 حالة تعدٍ على الأرض الزراعية على مساحة 9207 عبارة عن أسوار طولية وعرضية بنطاق قريتي كوم زمران ومؤسسة البستان بالدلنجات، و10 حالات تعد بمساحة 2026 م2 عبارة عن أعمدة خرسانية وصبة سطح وقواعد بقرية محلة ثابت بالرحمانية، و13 حالة تعد بمساحة 1350 م2 بقري كوم البركة، وسيدى غازى والبسلقون والحاجر مدينة كفر الدوار عبارة عن مبان بالطوب الأبيض وسملات خرسانية، و3 حالات تعد بمساحة 800 م2 بنطاق قرية الحمراء بوادي النطرون عبارة عن أسوار ومباني بالطوب البلوك.

كما تم إزالة 5 حالات تعد بمساحة 751 م2 عبارة عن أعمدة وقواعد خرسانية وشدات خشبية بشبراخيت، و7 حالات تعد بمساحة 667 م2 عبارة عن ردم حفرو سملات وأعمدة خرسانية بمركز رشيد، و6 حالات تعد بمساحة 620 م2 عبارة عن شدات خشبية ومباني بالطوب الأحمر والأبيض بإدكو.

جدير بالذكر، أن هناك متابعة الميدانية على مدار اليوم بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية وكافة الجهات المعنية لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائي أو التعديات على الأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.