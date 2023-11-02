الجمعة 03 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

البنتاجون يكشف عن دور القوات الخاصة الأمريكية في الحرب على غزة

القوات الأمريكية،
القوات الأمريكية، فيتو

أخبار غزة الآن، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون”: نواصل الحديث مع الإسرائيليين عن أهمية التناسب وحماية المدنيين على الأرض.

 

ردع أمريكا لمنطقة الشرق الأوسط

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، منذ قليل، نراقب الوضع في الشرق الأوسط عن كثب ومستمرون في حماية قواتنا ومواطنينا بالمنطقة، ونركز علي ردع الاَخرين في الشرق الأوسط لمنع توسيع رقعة الصراع.


دور القوات الأمريكية في حرب غزة

وأكد المتحدث باسم البنتاجون: قواتنا الخاصة الموجودة في إسرائيل تقدم المشورة بشأن استعادة الرهائن ولا تشارك بعمليات قتالية، موضحا: أطلعنا على التقارير التي تتحدث عن تزويد فاجنر لحزب الله بالأسلحة وليس لدينا أي تأكيدات.

 

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خطة الهدن، صحيفة أمريكية تكشف نوايا بايدن لوقف إطلاق النار فى غزة

بايدن: نحتاج إلى هدنة إنسانية في غزة لاستعادة الرهائن

وأفادت صحيفة أمريكية، أن إدارة الرئيس جو بايدن، لا تزال تعتقد أن الوقف الشامل لإطلاق النار فى قطاع غزة سيفيد حركة حماس، لذلك تميل لهدنة إنسانية مؤقتة.


هدنة مؤقتة

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” نقلا عن مسؤولين أمريكيين، أن وزير الخارجية الأمريكي بلينكن سوف يحث إسرائيل على قبول هدن مؤقتة للسماح بإطلاق الرهائن وتوزيع مساعدات.

 

وشدد الوزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

 

من جانبه شدد وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، على أنه ليس من مصلحة أحد حدوث تصعيد فى منطقة الشرق الأوسط، فى ظل الحرب الدائرة بقطاع غزة.

 

وطالب وزير الخارجية الأمريكى، أنتوني بلينكن، فى تصريحات له اليوم، قبل توجهه إلى إسرائيل، من تل أبيب بحماية المدنيين الأجانب أثناء خروجهم من قطاع غزة.


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