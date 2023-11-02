جيش الاحتلال يكشف موقفه من وقف إطلاق النار في غزة

ذكر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، دانيال هاجاري، في بيان اليوم الخميس، أن وقف إطلاق النار غير مطروح على الطاولة وهدفنا القضاء على حماس”.



مقتل عدد كبير من جنود الاحتلال في الهجوم البري على غزة



ويأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو عن تكبد جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال الهجوم البري على غزة.

وأكد جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل جنديين من قواته البرية المتوغلة في غزة، ما يرفع عدد القتلى في صفوفه إلى 20 قتيلا.

خسائر كبيرة في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي إن "هناك الكثير من الخسائر صفوف الجيش”، زاعما تصميم تل أبيب على تحقيق أهداف الهجوم البري على غزة.

Advertisements

وفي السياق ذاته قال وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش: "نواجه شيئا لم يسبق له مثيل".

وذكر بيني جانتس، الوزير في حكومة الطوارئ الإسرائيلية، يوم الأربعاء: “إنه صباح صعب على إسرائيل، مؤكدا أن ثمن الحرب باهظ ومؤلم”، وذلك بعد إعلان مقتل 9 جنود في جيش الاحتلال.

ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، عن بيني جانتس قوله: “حتى الآن، يواصل مقاتلو جيش الاحتلال الإسرائيلي القتال في أعماق غزة.. لا تزال أمامنا أيام صعبة، لكننا جميعًا متحدون حول الهدف".

الهجوم البري على غزة



واعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.

وأضاف بيان لجيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ