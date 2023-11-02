وفاة محمود القاضي كبير مصوري التليفزيون المصري

توفي اليوم محمود القاضي، كبير مصوري التليفزيون المصري، ونعاه عدد من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتقام صلاة الجنازة على المصور التليفزيوني الراحل غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بفيصل، ويشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في أكتوبر.

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