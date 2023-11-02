الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

وفاة محمود القاضي كبير مصوري التليفزيون المصري

محمود القاضي كبير
محمود القاضي كبير مصوري التليفزيون المصري، فيتو

توفي اليوم محمود القاضي، كبير مصوري التليفزيون المصري، ونعاه عدد من أصدقائه عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وتقام صلاة الجنازة على المصور التليفزيوني الراحل غدا عقب صلاة الجمعة من مسجد التوحيد بفيصل، ويشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمدافن العائلة في أكتوبر.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

Advertisements


 

 

 


 

 

 

 

 

التليفزيون المصري ماسبيرو المصور التليفزيوني محمود القاضي اخبار ماسبيرو اخبار الفن

مواد متعلقة

63 عاما على تأسيس التليفزيون المصري.. عبد الناصر أمر ببناء ماسبيرو في أقل من عام.. والسلام الجمهوري وصوت المنشاوي أول بث على الشاشة الفضية

الأكثر قراءة

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

شهداء وجرحى بينهم أطفال بقصف إسرائيلي وسط غزة

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية