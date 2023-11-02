ماذا سيقول نصر الله غدًا!

جنود الاحتلال في غزة فعليًا وهي اللحظة التي حددها حزب الله لدول أوروبية، ربما كانت فرنسا لدخول الحرب وأي تأخير عن ذلك سيضع سمعة وشرف حزب الله علي المحك.. لكن موقف حزب الله هو الأصعب علي الإطلاق..

إذا دخل المعركة سيدفع لبنان الثمن، فالبلد الشقيق يد الحزب الموجوعة التي يتم الضغط عليها باستمرار، في معادلة شديدة الصعوبة مع عدو يمتلك سلاح طيران مجرم لديه أقوي وأحدث الطائرات، وبلد صغير لا يمتلك قوات فاعلة للدفاع الجوي.. ولا طبعا سلاح للطيران! وإذا لم يدخل المعركة ستسقط الهيبة والمصداقية..



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اللعبة بدأت مبكرًا علي رقعة شطرنج كبيرة لم تتوقف عند تحريك حاملات الطائرات، بل لعبت الولايات المتحدة بورقة أخري مهمة لدي إيران لم ينتبه أحد إليها، وهي الأموال المفرج عنها بواسطة قطرية مقابل سجناء أمريكيين لدي إيران.. إذ ألمحت الولايات المتحدة بتجميدها من جديد!

والأموال وصلت قطر فعلاـ وتعتبر أمانة لدي قطر حتي وصولها إلي إيران، لكن ربما تستجيب قطر للضغوط الأمريكية ، وبالتالي ستكون المليارات الستة أول خسائر إيران في أي معركة، وبيروت أول خسائر لبنان كله وليس الحزب وحده!



ما المتوقع إذن؟ إنذار يحدد توقيتًا محددًا لوقف الحرب وإلا سيتدخل الحزب؟! أم خطاب حماسي يشد علي يد المقاومة الفلسطينية؟! أم خطاب مع هجوم علي بعض الدول العربية التي سعت للتطبيع مع العدو دون مقابل؟! أم مزيج من الاحتمالين الأخيرين؟!



ما يجري مساء الخميس يشي بالتصعيد خاصة أن الوضع علي حدود لبنان مع الأرض المحتلة مشتعل للغاية، فضلًا عن تهديد أمريكي صريح بأن الأمر قد يتطور إلى تعرض إيران ذاتها وليس فقط لبنان إلي عمل عسكري مباشر!



علي كل حال إن شارك حزب الله في القتال ستكون كل المعادلات مختلفة في الشرق الأوسط وربما العالم كله! الساعات القادمة ستجيب.