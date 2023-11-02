الجمعة 03 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

ماذا سيقول نصر الله غدًا!

جنود الاحتلال في غزة فعليًا وهي اللحظة التي حددها حزب الله  لدول أوروبية، ربما كانت فرنسا لدخول الحرب وأي تأخير عن ذلك سيضع سمعة وشرف حزب الله علي المحك.. لكن موقف حزب الله هو الأصعب علي الإطلاق.. 

 

إذا دخل المعركة سيدفع لبنان الثمن، فالبلد الشقيق يد الحزب الموجوعة التي يتم الضغط عليها باستمرار، في معادلة شديدة الصعوبة مع عدو يمتلك سلاح طيران مجرم لديه أقوي وأحدث الطائرات، وبلد صغير لا يمتلك قوات فاعلة للدفاع الجوي.. ولا طبعا سلاح للطيران! وإذا لم يدخل المعركة ستسقط الهيبة والمصداقية..
 

Advertisements

اللعبة بدأت مبكرًا علي رقعة شطرنج كبيرة لم تتوقف عند تحريك حاملات الطائرات، بل لعبت الولايات المتحدة بورقة أخري مهمة لدي إيران لم ينتبه أحد إليها، وهي الأموال المفرج عنها بواسطة قطرية مقابل سجناء أمريكيين لدي إيران.. إذ ألمحت الولايات المتحدة بتجميدها من جديد! 

 

والأموال وصلت قطر فعلاـ وتعتبر أمانة لدي قطر حتي وصولها إلي إيران، لكن ربما تستجيب قطر للضغوط الأمريكية ، وبالتالي ستكون  المليارات الستة أول خسائر إيران في أي معركة، وبيروت أول خسائر لبنان كله وليس الحزب وحده!

  
ما المتوقع إذن؟ إنذار يحدد توقيتًا محددًا لوقف الحرب وإلا سيتدخل الحزب؟! أم خطاب حماسي يشد علي يد المقاومة الفلسطينية؟! أم خطاب مع هجوم علي بعض الدول العربية التي سعت للتطبيع مع العدو دون مقابل؟! أم مزيج من الاحتمالين الأخيرين؟! 


ما يجري مساء الخميس يشي بالتصعيد خاصة أن الوضع علي حدود لبنان مع الأرض المحتلة مشتعل للغاية، فضلًا عن تهديد أمريكي صريح بأن الأمر قد يتطور إلى تعرض إيران ذاتها وليس فقط لبنان إلي عمل عسكري مباشر!
 

عن المقاطعة ومصالح العمال المصريين!

العدوان البري وتداعياته!

 

علي كل حال إن شارك حزب الله في القتال ستكون كل المعادلات مختلفة في الشرق الأوسط وربما العالم كله!                                                                                                         الساعات القادمة ستجيب.

جنود الاحتلال المقاومة الفلسطينية الولايات المتحدة فلسطين حزب الله إيران لبنان الأرض المحتلة الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

غزة بين ميادين القتال واتصالات السياسيين!

بلطاي المصري!

محمد صلاح العمود الفقري.. الدكتور هاني عبد الجواد!

محمد سلام !

أنغام وأفيخاي.. الكروانة والجربوع!

الأكثر قراءة

عامر حسين ينتقد بطولة الدوري الإفريقي: أرهقت اللاعبين وغير مفيدة فنيا

مراسل تلفزيون فلسطين يلقي درع الصحافة أرضا: كلنا شهداء مع فرق التوقيت (فيديو)

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

عفت نصار: أوسوريو يرحل عن تدريب الزمالك والبديل أجنبي

أول فيديو لاستهداف مقر قيادة تابع لجيش الاحتلال في مزارع شبعا بمسيرة تابعة لحزب الله

إسرائيل تعلن مقتل ضابط كبير في جيش الاحتلال على يد المقاومة

حالة الطقس اليوم الجمعة 03 -11-2023 في مصر

طريقة عمل اللفت المخلل في البيت وأرخص من الجاهز

Advertisements

منوعات

المزيد

دعما للصناعة الوطنية جامعة عين شمس تقيم معرضا للمنتجات المصرية

كيف تصبح بطلا في الجري بدون مجهود؟

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 2-11-2023 في ختام التعاملات

سعر النحاس في السوق اليوم الخميس 2-11-2023

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الخميس 2-11-2023

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

يستخدمها الاحتلال في قطاع غزة.. معلومات عن القنابل الفراغية متعددة المهام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 3 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الكوشة في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

10 أشياء يكره فعلها أثناء الصلاة وهذه الأفعال محرمة قطعا

المزيد
الجريدة الرسمية