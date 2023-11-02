الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

مقالات مختارة

عن المقاطعة ومصالح العمال المصريين!

فكرة مقاطعة سلع الدول المعادية ظلت موسمية تتصاعد عند العدوان على بلد عربي شقيق.. بلغت ذروتها من قبل عند الغزو الأمريكي للعراق الشقيق، وكذلك في أكثر من عدوان على الشعب الفلسطيني الشقيق وغيرها.


الفكرة في الأصل -عند طرحها قبل سنوات- شاملة وتمتلك رؤية واجابات عن كل التساؤلات.. تستهدف عقاب الأعداء فعلًا لكنها أيضًا تسعى إلى إحلال المنتج الوطني بدلًا من الأجنبي.. وإذا كان ذلك متاحًا في منتجات المصانع المصرية فكيف يكون متاحًا لمحلات الطعام وشركاتها العالمية؟! الإجابة ببساطة أن تتحول هذه الشركات إلي شركات طعام وطنية تقدم وجبات سريعة مصرية بكل أفرعها وعمالها.. لا تسريح ولا إغلاق.

Advertisements

 

ولدينا تجارب لسلاسل مصرية ناجحة وتزايدت أفرعها ونحن في غنى عن ذكر إسمها ومن المفيد أن نقلل ارتباطنا بالدول الغربية ومن المفيد عدم اتباع ثقافة الغرب في المأكل والمشرب ومن المفيد عودة الروح الوطنية إلى شعبنا عبر دعوة بريئة ومخلصة!

العدوان البري وتداعياته!

غزة بين ميادين القتال واتصالات السياسيين!


من يحبطون الناس ويسخرون من الدعوة ضحايا تربية أسرية ووطنية فاشلة.. ومنهم من هم ضحايا الإعلام المعادي  خاصة في لجانه الإلكترونية فلا تهتموا بهم.. ادعموا الفكرة.. ادعموا أوطانكم.. ادعموا أنفسكم. 
اللهم بلغت. 

المقاطعة المصانع المصرية العمال المصريين مقاطعة سلع الدول المعادية الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

مواد متعلقة

بلطاي المصري!

محمد صلاح العمود الفقري.. الدكتور هاني عبد الجواد!

محمد سلام !

أنغام وأفيخاي.. الكروانة والجربوع!

ساعات حاسمة جدا!

الأكثر قراءة

هل رفضت منصة شاهد التعاقد مع الكبير أوي في رمضان بسبب محمد سلام؟

طلب إحاطة بشأن ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء

شيخ الأزهر في مرمى نيران الاحتلال.. هجوم شديد من معهد أمن إسرائيلي على الشيخ الطيب.. والنشطاء غاضبون: الإمام خط أحمر

إسرائيل تعلن مقتل قائد الكتيبة 53 في اللواء 188 بجيش الاحتلال

ماذا قال الشناوي للاعبي الأهلي عقب وداع الدوري الإفريقي أمام صن داونز؟

الأهلي يغرم لاعبيه بعد وداع الدوري الإفريقي

عودة هذا اللاعب لحسابات كولر بعد إصابة رضا سليم

مركز معلومات تغير المناخ يعلن أفضل موعد لزراعة القمح ويحذر من ظاهرة النينو

Advertisements

منوعات

المزيد

سرقة محفظة مراسل صحفي على الهواء في لندن (فيديو)

الإفراط في تناول اللحوم ضار بالصحة، وهذه الطريقة فعالة لتقليل الاستهلاك

توقعات الأبراج، حظك اليوم الجمعة 3-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

شاهد لحظة تعثر الملك، خبيرة لغة الجسد تعلق (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الفاكهة اليوم، سعر البلح البارحي يرتفع 22 جنيهًا في سوق العبور

سعر جرام الذهب، حركة المؤشر الرئيسي بالبورصة اليوم الخميس (رابط مباشر)

أسعار الأسماك اليوم، سعر مكرونة سويسي يرتفع لـ110 جنيهات بسوق العبور

بكام سعر الدولار، حركة المؤشر العالمي للعملة الخضراء اليوم الخميس 2-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 رسائل من السفارة الأمريكية بالقاهرة عن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: فلسطين قضية عدل وحق وحرية لشعب محتل من كيان غاصب

تفسير رؤية طواف الكعبة في المنام وعلاقتها بزيارة بيت الله الحرام قريبا

عالم بالأزهر: آيات خلق الإنسان كانت سببا في إسلام كثير من العلماء

المزيد
الجريدة الرسمية