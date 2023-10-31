الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
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العدوان البري وتداعياته!

العدوان البري على غزة يدخل الحرب الحالية مرحلة أخرى بما يضع المنطقة كلها فوق بركان أو بالقرب من برميل بارود كبير قد ينفجر في أول اقتراب لفتيل المعارك.. أهل غزة الصامدون المرابطون سيدافعون عن وطنهم وأرضهم.. سيثأرون لأطفالهم ولنسائهم وإخوانهم وآبائهم وشيوخهم وسينصرهم رب العالمين، فقد جاء عدوهم -وعدونا- إليهم بقدميه ليروا المواجهة الحقيقية وجها لوجه..


ولكن ونحن في هذه اللحظات وأخبار اقتتال تأتينا كل لحظة علينا في أول وأهم نتائج ما يجري هو ما كنا نقوله السنوات السابقة من أن كل اتفاقيات السلام مع هذا العدو وكيانه الإجرامي ليس إلا هدنة طويلة مهما طالت حتى لو بلغت ألف عام.. 

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والمواجهة معه قادمة حتى أيضا ولو بعد ألف عام، وعلينا الاستعداد لذلك ليست مصر وحدها وإنما كل العرب.. والاستعداد المقصود ليس العسكري فقط، وإنما كل عناصر القوة الشاملة للدول الاقتصادية والسياسية والحربية والتكنولوجية والاجتماعية من خلال التماسك الاجتماعي! 

 

غزة بين ميادين القتال واتصالات السياسيين!

بلطاي المصري!


الوحدة العربية هي الحل.. علينا الاعتراف بذلك من الآن.. والوحدة المقصودة هي التي بين الشعوب وتصنعها بنفسها. وستصنعها حتى ولو بعد حين!

العدوان البري على غزة العدوان البري الوحدة العربية اتفاقيات السلام أهل غزة الكاتب الصحفي احمد رفعت فيتو بوابة فيتو

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