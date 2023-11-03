الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام زد.. المهاجم الصريح صداع في رأس أوسوريو.. وحقيقة رحيل الكولومبي في حالة الخسارة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره زد اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان فريق الزمالك، تعرض للخسارة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف في المباراة الماضية والتي أقيمت باستاد المقاولون العرب في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند 8 نقاط.

الزمالك يسعى لتصحيح المسار أمام زد

ويسعى نادي الزمالك للعودة إلى الانتصارات وعدم فقدان أي نقاط أمام زد، خاصة أن الخسارة قد تسبب العديد من الأزمات قبل مواجهة هامة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

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كما أن فقدان النقاط أمام زد ستزيد التكهنات حول رحيل المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عن القلعة البيضاء في ظل انتشار تقارير بأن إدارة الزمالك تبحث عن بديل للمدرب بعد لقائي زد وبيراميدز.

ويواجه الزمالك نظيره زد اليوم الجمعة المقبل على إستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ثم بعدها يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في نصف نهائي بطولة كأس مصر، يوم الأربعاء 8 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة السابعة مساءً على ستاد القاهرة الدولي.

المهاجم صداع في رأس أوسوريو

واستقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، على الدفع بسيف الجزيري لقيادة هجوم الفريق أمام زد.

وغاب سيف الدين الجزيري عن مباريات الفريق الماضية قبل أن يستقر أوسوريو على الاستعانة بخدمات اللاعب في مباراة زد المقرر لها غدا الجمعة بالدوري.

وكان أوسوريو قد دفع بيوسف أوباما في أكثر من مباراة كمهاجم صريح وصرح في مؤتمر صحفي أن أوباما يلبي طلباته التكتيكية ويشبه في أداءه بيركامب المهاجم التاريخي لنادي أرسنال الإنجليزي، إلا أن بعد الخسارة الماضية أمام إنبي وظهور الأبيض بشكل ضعيف هجوميا جعل أوسوريو يفكر في عودة الجزيري أساسيا مرة أخرى.

حقيقة رحيل خوان كارلوس أوسوريو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة البحث عن بديل لـ خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول للقلعة البيضاء وتوجيه الشكر للمدرب الكولومبي.

وكانت انتشرت أخبار خلال الساعات الماضية أن إدارة الزمالك تبحث عن بديل لـ أوسوريو بعد خسارة الزمالك يوم أمس من إنبي بثنائية ضمن منافسات الدوري.

وأشار المصدر إلى أن أوسوريو مستمر مع الزمالك خلال الفترة القادمة ولا نية لرحيله عن الفريق في الوقت الحالي على الأقل.

وتابع المصدر: أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

وقال المصدر إن الإدارة لا تبحث عن بديل لـ أوسوريو في الأساس خلال الوقت الحالي وكل ما تم تداوله مجرد إشاعات.

الزمالك: لم نتفاوض مع تاكيس جونياس لـ خلافة أوسوريو

كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك حقيقة تفاوض القلعة البيضاء مع المدرب تاكيس جونياس لخلافة المدير الفني الحالي للفريق الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

وانتشرت أخبار خلال الساعات الماضية عن أن إدارة الزمالك تحدثت مع تاكيس جونياس لتولي مهمة تدريب الأبيض تمهيدا لرحيل أوسوريو.

وأشار المصدر إلى أن الإدارة لم تتفاوض مع تاكيس جونياس خلال الفترة الحالية كما تم تداوله وأن أوسوريو مستمر مع الفريق.

وتابع المصدر: أوسوريو مستمر خاصة أن الزمالك أمامه مواجهة مهمة أمام بيراميدز في نصف نهائي كأس مصر.

الزمالك يرد على أنباء التفاوض مع موسيماني

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات مع الجنوب أفريقي موسيماني المدير الفني السابق للنادي الأهلي من أجل تولي تدريب الزمالك.

وقال المصدر: أوسوريو المدير الفني الحالي للزمالك وكل ما يتردد عن ذلك هدفها تشتيت المدير الفني واللاعبين وكل ما يتردد غير صحيح.

حقيقة تفاوض الزمالك مع كارتيرون

كشف مصدر بنادي الزمالك، عن حقيقة الأنباء التي ترددت عن وجود مفاوضات بين النادي مع الفرنسي كارتيرون المدير الفني السابق للزمالك.

وقال المصدر: كل ما يتردد عن وجود مفاوضات بين الزمالك والمدرب غير صحيح، وأن أوسوريو المدير الفني مستمر فى منصبه.

موعد مباراة الزمالك وزد

وتنطلق مباراة الزمالك وزد اليوم الجمعة في تمام الساعة 7 مساء على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الزمالك وزد على قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز “دوري النيل".

ترتيب الزمالك وزد في الدوري المصري

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل زد المركز الثالث المركز الثالث برصيد 9 نقاط.