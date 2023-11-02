محافظ بنك إنجلترا: أحداث الشرق الأوسط تسبب حالة من عدم اليقين الاقتصادي

قال محافظ بنك إنجلترا آندرو بيلي، إن الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط تثير حالة من عدم اليقين الاقتصادي، ومخاطر ارتفاع أسعار الطاقة.

وقال بيلي في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، إن الأحداث تتسبب في حالة من الغموض، وأعتقد أنها تمثل خطرا برفع أسعار الطاقة.

وأضاف: "حتى الآن أود أن أقول إن ذلك لم يحدث، ومن الواضح أن هذا أمر مشجع، ولكن الخطر لا يزال قائما".

بنك انجلترا المركزي، فيتو

الصراع بين إسرائيل وحماس

وكشف مقال تحليلي لصحيفة "The New York Times" الأمريكية، أن المخاوف من احتمال تحول الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة، إلى صراع إقليمي، أمر يلقي بظلاله على آفاق الاقتصاد العالمي، ويهدد بإضعاف النمو الاقتصادي، وإعادة إشعال أسعار الطاقة والغذاء.

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وحذرت بعض المؤسسات المالية الدولية، من أن التعافي الهش قد يتحول إلى وضع سيئ.

وقال كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، إنديرميت جيل، "هذه هي المرة الأولى التي نتعرض فيها لصدمتين للطاقة في نفس الوقت"، في إشارة إلى تأثير الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط على أسعار النفط والغاز.

ولا تؤدي هذه الزيادات في الأسعار إلى تقليص القوة الشرائية للأسر والشركات فحسب، بل تؤدي أيضا إلى ارتفاع تكلفة إنتاج الغذاء، مما يزيد من مستويات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة، لا سيما في البلدان النامية.

بنك إنجلترا المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة

أبقى بنك إنجلترا أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير للمرة الثانية على التوالي، على غرار خطوة مماثلة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، الذي ثبت الفائدة في اجتماعه أمس الأربعاء.

وكان المركزي الإنجليزي ثبت أسعار الفائدة، في اجتماعه خلال سبتمبر الماضي، لتبقى عند مستوى 5.25 بالمئة، وذلك بعد أن رفعها 14 مرة منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في ديسمبر 2021، من أجل كبح التضخم المرتفع.