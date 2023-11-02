لهو الأطفال السبب، مقتل عامل وإصابة آخر في مشاجرة بالإسكندرية

لقى عامل مصرعه وأصيب آخر في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بالإسكندرية بسبب لهو الأطفال، وألقى قطاع الأمن العام القبض على طرفي المشاجرة.

تلقى قسم شرطة أول العامرية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من إحدى المستشفيات باستقبال (عامل - مقيم بدائرة القسم) مُصاب باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة، وتوفى عقب وصوله.



وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طــرف أول (عاملين "أحدهما المتوفى")، طـرف ثانى (نجار مسلح "مُصاب بجروح متفرقة"، سائق )؛ جميعهم مقيمين بدائرة القسم بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال تطورت لمُشاجرة تعدى خلالها الطرفين على بعضهم البعض بالضرب باستخدام عصا خشبية (شومة)، (سكين) نتج عنها الإصابات والتى أودت بحياة المجني عليه.

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وعقب تقنين الإجراءات تم تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط طرفى المُشاجرة والأداتين المستخدمتين فى الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.