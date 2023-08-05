الأحد 06 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على الكوليسترول في معدلاته الطبيعية

زيادة الكوليسترول،
زيادة الكوليسترول، فيتو

الكوليسترول هو مادة شمعية دهنية توجد في الدم، وهو مهم لنمو الخلايا وتكوين الهرمونات. ومع ذلك، فإن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب، فعندما يرتفع مستوى الكوليسترول، يواجه القلب صعوبة في العمل بشكل صحيح (مما يؤدي إلى ضخ الدم بشكل غير طبيعي). غالبًا ما تؤدي هذه الصعوبة في ضخ الدم إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية وسكتة دماغية وألم في الصدر.
 

أطعمة تحمي من ارتفاع الكوليسترول

وأكدت الدكتورة مروة كمال أخصائية التغذية العلاجية، أن الحفاظ على مستويات الكوليسترول في الدم، في معدلاته الطبيعية، تتطلب بعض الشروط، وأهمها تناول الطعام الصحي، وممارسة الرياضة بشكل منتظم.


وكذلك الإقلاع عن التدخين، والحفاظ على الوزن الصحي.


وكذلك تضمين الأطعمة التالية، في النظام الغذائي اليومي.

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زيت الزيتون للصحة

زيت الزيتون

من المعروف أن استخدام زيت الزيتون بدلًا من السمن أو الزيت النباتي عند الطهي أكثر صحة، فهو مصدر غني بفيتامينات E وK بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية. التي تقلل من التهاب الأوعية الدموية، كما أنها  تخفض ضغط الدم.

زيت جوز الهند للصحة

زيت جوز الهند

يعتبر زيت جوز الهند وجوز الهند من أكبر مصادر الدهون المشبعة على وجه الأرض، حيث تصل نسبة الأحماض الدهنية فيهما إلى 90٪. والأحماض الدهنية، مثل تلك الموجودة في جوز الهند، تذهب مباشرة إلى الكبد حيث يتم تحويلها إلى أجسام كيتونية. علاوة على ذلك، يقلل زيت جوز الهند من شهيتك، مما يجعلك تتناول كميات أقل من السعرات الحرارية، كما يمكن للزيت في حد ذاته تعزيز عملية التمثيل الغذائي.

 

الجبنة

يحتوي الجبن الطبيعي، على نسبة عالية من البروتين وجميع العناصر الصحية الموجودة في الحليب، بما في ذلك الكالسيوم وفيتامين ب 12 والفوسفور والسيلينيوم.

الشوكولاتة الداكنة

الشوكولاته الداكنة

يمكنك الاستمتاع بتناول الشوكولاتة الداكنة، دون الخوف من ارتفاع الكوليسترول في الدم، فهي غنية بمضادات الأكسدة وكذلك المعادن بما في ذلك الحديد والنحاس والمغنيسيوم والمنغنيز. كما أنها تحتوي على 1٪ من وزنها من الألياف، كما أنها تحتوي على كمية كبيرة من الدهون الجيدة، وتشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الشوكولاتة الداكنة لديهم خطر أقل للإصابة بأمراض القلب، كذلك تساعد الشوكولاتة الداكنة في مكافحة الشيخوخة.

 

المكسرات

توجد الدهون الصحية للقلب بكثرة في المكسرات مثل الفول السوداني وعين الجمل والفستق. بالإضافة إلى ذلك، تشتمل هذه المكسرات على الستيرولات النباتية التي تمنع الدم من امتصاص الكوليسترول الضار.

 

الأسماك 

يمكن لأحماض أوميجا3 الدهنية، المتوفرة بكثرة في سمك السلمون والأسماك الأخرى، أن ترفع مستويات الكوليسترول الجيد، وخفض مستويات الكوليسترول السيء. السردين والتونة والماكريل من الأسماك الدهنية التي تعمل على زيادة الكوليسترول الجيد في الدم.

دراسة حديثة: التخلي عن اللحوم يقلل من الكوليسترول ويساعد في ضبط السكر بالدم

أعراض زيادة الكوليسترول، يؤثر على الغدة الدرقية ويسبب ضيق التنفس



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