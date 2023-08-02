أسباب ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم
يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية لأسباب متعددة وقد يتسبب ارتفاع كلا من الكوليسترول والدهون الثلاثية في حدوث جلطات القلب والسكتات الدماغية.
وتستعرض فيتو في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالكوليسترول والدهون الثلاثية:
الكوليسترول نوع من الدهون ينتجه الكبد
الكوليسترول نوع من الدهون ينتجه الكبد بشكل طبيعي لتكوين أغشية الخلايا وبعض الهرمونات و"فيتامين د"وإذا كان الإنسان مريضا بالكوليسترول الضار فيتم تشخيصه بارتفاع الكوليسترول وفي حالة تركه بدون علاج قد يؤدي ارتفاعه في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وذلك وفقا لموقع "Healthline".
أعراض ارتفاع الكوليسترول
نادرًا ما يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا في البداية ويعتبر حالة صامتة لهذا السبب من المهم فحص مستويات الكوليسترول بشكل منتظم لأن معظم الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول في دمهم لا يعلمون أن لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول حتى يصابون بمضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.
أسباب ارتفاع الكوليسترول
تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والسمنة وقلة ممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى التدخين ويمكن أن تؤثر العوامل الوراثية أيضًا على فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.
مضاعفات الكوليسترول الضار
قد يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بحدوث جلطات دموية تسد شرايين القلب أو الدماغ ومن الممكن أن تتسبب في حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية بالإضافة إلى الذبحة الصدرية أو الآلام في الصدر وقد يحدث فشل كلوي مزمن.
الدهون الثلاثية
الدهون الثلاثية هي نوع آخر من الدهون وتختلف عن الكوليسترول فالجسم يستخدمه لبناء الخلايا وبعض الهرمونات بينما يستخدم الدهون الثلاثية كمصدر للطاقة فعند تناول سعرات حرارية كثيرة يحولها الجسم إلى دهون ثلاثية ويخزنها في الخلايا الدهنية.
وإذا تناول الإنسان سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم فقد ترتفع مستويات الدهون الثلاثية وبالتالي تزيد خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.