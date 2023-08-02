الأربعاء 02 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

صحة ومرأة

أسباب ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم

ارتفاع الكوليسترول،فيتو
ارتفاع الكوليسترول،فيتو

يعاني بعض الأشخاص من ارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية لأسباب متعددة وقد يتسبب ارتفاع كلا من الكوليسترول والدهون الثلاثية  في حدوث جلطات القلب والسكتات الدماغية.

 وتستعرض فيتو في التقرير التالي أهم المعلومات الخاصة بالكوليسترول والدهون الثلاثية: 
 

الكوليسترول نوع من الدهون ينتجه الكبد

الكوليسترول نوع من الدهون ينتجه الكبد بشكل طبيعي لتكوين أغشية الخلايا وبعض الهرمونات و"فيتامين د"وإذا كان الإنسان مريضا بالكوليسترول الضار فيتم تشخيصه بارتفاع الكوليسترول وفي حالة تركه بدون علاج  قد يؤدي ارتفاعه في الدم إلى العديد من المشكلات الصحية بما في ذلك النوبات القلبية والسكتة الدماغية وذلك وفقا لموقع "Healthline".

 

Advertisements

 

أعراض ارتفاع الكوليسترول

نادرًا ما يسبب ارتفاع الكوليسترول أعراضًا في البداية ويعتبر حالة صامتة لهذا السبب من المهم فحص مستويات الكوليسترول بشكل منتظم لأن معظم الأشخاص المصابين بارتفاع الكوليسترول في دمهم لا يعلمون أن لديهم ارتفاع في نسبة الكوليسترول حتى يصابون بمضاعفات خطيرة مثل النوبة القلبية أو السكتة الدماغية.

 

ارتفاع الكوليسترول،فيتو

أسباب ارتفاع الكوليسترول

تناول الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والدهون المتحولة والسمنة وقلة ممارسة التمارين الرياضية بالإضافة إلى التدخين ويمكن أن تؤثر العوامل الوراثية أيضًا على فرص الإصابة بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

 

مضاعفات الكوليسترول الضار

قد يتسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول الضار في الجسم بحدوث جلطات دموية تسد شرايين القلب أو الدماغ  ومن الممكن أن تتسبب في حدوث نوبة قلبية أو سكتة دماغية بالإضافة إلى الذبحة الصدرية أو الآلام في الصدر وقد يحدث فشل كلوي مزمن.

الكوليسترول في الدم

الدهون الثلاثية 

الدهون الثلاثية هي نوع آخر من الدهون وتختلف عن الكوليسترول فالجسم يستخدمه  لبناء الخلايا وبعض الهرمونات  بينما يستخدم الدهون الثلاثية كمصدر للطاقة فعند تناول سعرات حرارية كثيرة يحولها الجسم إلى دهون ثلاثية ويخزنها في الخلايا الدهنية.

الدهون الثلاثية،فيتو

 

وإذا تناول الإنسان سعرات حرارية أكثر مما يحتاجه الجسم فقد ترتفع مستويات الدهون الثلاثية وبالتالي تزيد خطورة الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية. 
 

فوائد الشاي، يحمي قلبك من الأمراض ويقلل الكوليسترول

أعراض زيادة الكوليسترول، يؤثر على الغدة الدرقية ويسبب ضيق التنفس

أعراض زيادة الكوليسترول، 4 علامات تؤكد إصابتك به

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

أسباب الكوليسترول ارتفاع الكوليسترول اعراض ارتفاع الكوليسترول اخطار ارتفاع الكوليسترول الدهون الثلاثية ارتفاع الدهون الثلاثية

مواد متعلقة

فوائد الشاي، يحمي قلبك من الأمراض ويقلل الكوليسترول

أعراض زيادة الكوليسترول، يؤثر على الغدة الدرقية ويسبب ضيق التنفس

أعراض زيادة الكوليسترول، 4 علامات تؤكد إصابتك به

الأكثر قراءة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء، تعرف على آخر تحديث

تغريم مرتضى منصور 5000 جنيه بتهمة سب وقذف أحمد موسى

حقيقة مفاوضات الزمالك مع رمضان صبحي

بتهمة السب والقذف، تفاصيل تغريم مرتضى منصور بسبب أحمد موسى

تنسيق الكليات 2023، الفئات المستثناة من التوزيع الجغرافي

انهيار وحضن فتاة لـ محمد رمضان يثير الغضب، والنشطاء: طلبت يعالج ابنها (فيديو)

أخبار مصر: التعليم ترد على طالبة الـ 4% بالثانوية العامة، إقالة رئيسة حكومة تونس، مفاجأة عن قتلة الشاب المصري بإيطاليا

قرار جديد بواقعة العثور على جثة سيدة قطرية داخل منزلها بالقاهرة الجديدة

Advertisements

منوعات

المزيد

جواز فكتوريا من ألكسندر باطل، مسئولو بريطانيا عارضوا زواج الملكة بالقيصر

حفل زفاف وسط الفيضانات في الفلبين (فيديو)

الأعلى خلال 140 سنة، رقم قياسي للأمطار في بكين

واقف كالإنسان، فتح تحقيق موسع بعد تفاعل دب مع زوار حديقة حيوانات (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بداية تعاملات اليوم الأربعاء

أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 2-8-2023 في السوق المحلي

سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 2-8-2023

أسعار الأرز السائب والمعبأ اليوم الأربعاء 2-8-2023

المزيد

انفوجراف

اختبارات تؤهلك للالتحاق بكلية الشرطة 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفكر إسلامي: افتقاد القدوة فى الأم والأب سبب الإلحاد والتطرف

ما حكم قول اتق شر من أحسنت إليه؟ الإفتاء تجيب

تفسير رؤية البيض في المنام وعلاقتها بالبركة فى الرزق وزيادة المال

المزيد
الجريدة الرسمية