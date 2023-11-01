الخميس 02 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة يتوقف عن العمل

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن مسؤولون في قطاع الصحة الفلسطيني أن المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في قطاع غزة "توقف عن العمل؛ بسبب نفاد الوقود".

خروج المستشفى الوحيد لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة

وقال مدير مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني، صبحي سكيك، في مؤتمر صحفي: "نقول للعالم لا تتركوا مرضى السرطان للموت المحقق بسبب خروج المستشفى عن الخدمة".

وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة أكدت أيضًا "توقف مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة عن العمل، جراء قصفه من قبل قوات الاحتلال، أمس، وأمس الأول، ونفاد الوقود فيه بشكل كامل".

وأضافت، في بيان، أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المستشفيات المتوقفة عن العمل في القطاع إلى 16 من أصل 35.

وقالت إن "حياة 70 مريضًا بالسرطان داخل المستشفى مهددة بشكل خطير".

 

اشتباكات بين المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال


وتواصل فصائل المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة، اشتباكاتها العنيفة والشرسة مع قوات الاحتلال الإسرائيلية المتوغلة على عدة محاور في القطاع، مؤكدة وقوع عدد من الجنود الإسرائيليين بين قتيل وجريح.

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بيانات عاجلة لكتائب القسام وسرايا القدس بشأن قوات الاحتلال في غزة


وأعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" في عملية مشتركة مع "كتائب القسام"، استهداف الحشود العسكرية الإسرائيلية في شمال شرق غزة بعدد من قذائف الهاون.
كذلك أكدت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، اليوم، أن "اشتباكات تدور في هذه الأثناء بين مجاهدي القسام وقوة راجلة صهيونية في منطقة العطاطرة شمال غرب بيت لاهيا".



ضرب قوات الاحتلال بقذائف الهاون


وقالت القسام: دكت وحداتنا، قوات العدو المتوغلة في محوري شمال غرب غزة وجنوب غزة بعشرات قذائف الهاون.
كما أعلنت القسام، أن "مجاهدونا يباغتون قوة راجلة صهيونية غرب إيرز من خلف الخطوط ويجهزون على 3 جنود من مسافة صفر".

واستهدفت "كتائب القسام" تجمع جنود وآليات للجيش الإسرائيلي قرب بوابة "النسر" شرق المحافظة الوسطى، بطائرة "زواري" ورشقة صاروخية.
كما قصفت القسام تحشدات لقوات إسرائيلية في مجمع "مفتاحيم" برشقة صاروخية.



الهجوم البري على قطاع غزة 


في السياق ذاته، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان صادر عنه اليوم الأربعاء، أن لحظة اجتياح قطاع غزة أصبحت وشيكة.
وبدأ جيش الاحتلال في شن الهجوم البري على غزة منذ عدة أيام،  مشيرا إلى أنه لجأ إلى تكتيك الكر والفر والعمليات المحدودة في القطاع.
وعلى الرغم من قيام بعض آليات جيش الاحتلال في التوغل داخل أجزاء من قطاع غزة بسبب سياسة الأرض المحروقة، إلا أن كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس – نجحت في التصدي للعدوان الإسرائيلي على غزة.
وكبدت المقاومة الفلسطينية جيش الاحتلال خسائر كبيرة خلال محاولات اقتحام قطاع غزة بريا  وأسقطت عدد من القتلى في صفوفه وتدمير عدد من آلياته.
 

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