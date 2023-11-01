الخميس 02 نوفمبر 2023
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محافظات

اللواء سمير فرج من جامعة المنصورة يشيد بمساند السيسي للقضية الفلسطينية

جانب من الندوة، فيتو
جانب من الندوة، فيتو

نظمت كلية الآداب بجامعة المنصورة فعاليات الندوة التثقيفية “مصر والتحديات المعاصرة”؛ احتفالا باليوبيل الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، وحاضر فيها اللواء أركان حرب سمير فرج المفكر والخبير الإستراتيجي.
 

جانب من الندوة، فيتو

وذلك بحضور الدكتور محمود الجعيدي، عميد الكلية والوكلاء ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، قام بإدارة الندوة الدكتور حمدي شاهين رئيس قسم اللغة الإنجليزية.
 

وتحدث اللواء أركان حرب سمير فرج، عن تاريخ مصر الزاخر بالأحداث الجليلة وأهمها انتصارات أكتوبر العظيمة، التي استرددنا بها أغلى قطعة على أرض سيناء الحبيبة وهي أرض الفيروز.

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جانب من الندوة، فيتو

وأكد أهمية الندوات التثقيفية، والتي تساهم في رفع الوعي المصري، وبث روح الانتماء والتضحية لدى الجيل الجديد، ليستمعوا إلى القصص البطولية لجنودنا البواسل، وتاريخ القوات المسلحة الذين ضحوا بأرواحهم فداءً للوطن، دفاعًا عن حريته واستقلال وتطهير أراضيه.


وأضاف: "ننعم بالسلام الآن، ومن ضحوا بالشهادة لهم الفضل علينا بسبب الأمن والأمان".

جانب من الندوة، فيتو

وأشار إلى أن مصر تواجه العديد من التحديات المعاصرة والتي ظهرت خلال حديث وزيرة الخارجية الأمريكية عندما صرحت أنهم المسئولين عن ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أن صناعة الثورات والمؤامرات التى تصنعها الدول الغربية لتكوين الشرق الأوسط الجديد وتفكيك الدول العربية إلى دويلات ضعيفة والتي نجحت فيها بتفكيك معظم الدول العربية ونجت منها مصر بفضل ثورة 30 يونيو 2013 م.


وتحدث عن دوائر الخطر على الأمن القومي المصري وأن مصر مستهدفة من الشمال الشرقي إسرائيل ومن الجنوب الصراع بين قوات الجيش السوداني ومن الغرب انقسام ليبيا لدولتين، وكيف تعرضت هذه الدول العربية للدمار وتم الحفاظ علي مصر بفضل القوات المسلحة، وأن الهدف الرئيسي لجيش مصر هو الدفاع عن حدودها وهذه عقيدة راسخة لدى القوات المسلحة بعدم التوريط في حرب سوف تؤدي لإهدار إمكانيات التنمية في مصر.

جانب من الندوة، فيتو

وأشار إلى الأحداث الجارية في فلسطين، قائلا: "ما فعلته حماس إعجاز لم يكن أحد منا يتوقعه، وأن ما حدث الأيام الماضية هو أكبر خسائر فى الصراع مع المقاومة وأكبر عدد من الأسرى.


كما أشاد بمواقف عبد الفتاح السيسى  رئيس الجمهورية المساند للقضية الفلسطينية وحماية المدنيين الأبرياء والتصدي للمحاولات الإسرائيلية لتفريغ القضية الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء.

جانب من الندوة، فيتو


وأجاب اللواء سمير فرج على تساؤلات عدد من طلاب الكلية واختتم حديثه بنصيحة الطلاب: " نتعرض اليوم لحروب الجيل الرابع والخامس فى مصر واستهداف الشباب لإسقاط الدولة المصرية، من خلال الشائعات والسوشيال ميديا، داعيًا الطلاب بعدم النظر للشائعات التي تستهدف الدولة ومساندة مصر ضد الحملة الشرسة حتى استكمال النهوض بالدولة.

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