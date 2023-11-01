جامعة عين شمس تشارك في فعاليات المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية ببكين
شاركت ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في فعاليات المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية والحوكمة الذي عقد في جامعة فودان.
جامعة عين شمس تشارك في فعاليات
المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية والحوكمة في جامعة فودان بالصين
بحضور كل من الدكتور جين لي رئيس جامعة فودان، وا.د عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ودو يوبو رئيس جمعية التعليم العالي الصينية، الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور تشن جي مين نائب رئيس جامعة فودان والدكتور يي يونغ قانغ نائب رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.
وخلال الزيارة التى امتدت فى الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر، وقعت ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مذكرة تفاهم مع جامعة فودان لتعزيز التعاون العلمى والأنشطة البحثية والأكاديمية المشتركة.
وألقت الدكتورة غادة فاروق كلمة عن جامعة عين شمس العريقة وأهم الإنجازات التي حققتها الجامعة فى العلاقات والاعتمادات الدولية والأنشطة والتعاون مع البلدان المختلفة وخاصة الصين.
وناقش المنتدى كيفية زيادة تعميق وتوسيع التعاون في مجال التعليم العالي بين الصين والدول العربية والتعاون في مجال البحث العلمي.
كما شهدت فعاليات الملتقى عرض سلسلة من مشاريع التعليم العالي والبحث العلمي الصينية العربية المبتكرة والرائدة للارتقاء بالتعاون الجامعي الصيني العربي.
جدير بالذكر أن الملتقى يضم ثلاثة منتديات فرعية، وهي الشبكة الصينية العربية للسياسة العامة والإدارة، المنتدى الفرعي لنظرية وممارسة النزاهة والابتكار والمنتدى الفرعي لمبادرة الطريق.
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