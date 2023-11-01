الخميس 02 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية ببكين

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

شاركت ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة في فعاليات المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية والحوكمة الذي عقد في جامعة فودان.

جامعة عين شمس تشارك في فعاليات 
المنتدى العالمي الصيني العربي للتنمية والحوكمة في جامعة فودان بالصين


بحضور كل من الدكتور جين لي رئيس جامعة فودان، وا.د عمرو سلامة الأمين العام لاتحاد الجامعات العربية، ودو يوبو رئيس جمعية التعليم العالي الصينية، الدكتور نذير عبيدات رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور تشن جي مين نائب رئيس جامعة فودان والدكتور يي يونغ قانغ نائب رئيس جامعة شنغهاي للدراسات الدولية.

Advertisements

وخلال الزيارة التى امتدت فى الفترة من ٢٦ إلى ٣٠ أكتوبر، وقعت ا.د غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة  مذكرة تفاهم مع جامعة فودان لتعزيز  التعاون العلمى والأنشطة البحثية والأكاديمية المشتركة.

جامعة عين شمس 

وألقت الدكتورة غادة فاروق كلمة  عن جامعة عين شمس العريقة وأهم الإنجازات التي حققتها الجامعة فى العلاقات والاعتمادات الدولية والأنشطة والتعاون مع البلدان المختلفة وخاصة الصين.

وناقش المنتدى كيفية زيادة تعميق وتوسيع التعاون في مجال التعليم العالي بين الصين والدول العربية والتعاون في مجال البحث العلمي.

كما شهدت فعاليات الملتقى عرض سلسلة من مشاريع التعليم العالي والبحث العلمي الصينية العربية المبتكرة والرائدة للارتقاء بالتعاون الجامعي الصيني العربي.

جدير بالذكر أن الملتقى يضم ثلاثة منتديات فرعية، وهي  الشبكة الصينية العربية للسياسة العامة والإدارة، المنتدى الفرعي لنظرية وممارسة النزاهة والابتكار والمنتدى الفرعي لمبادرة الطريق.

ألسن عين شمس: الضغوط والأعباء تؤدى إلى الإصابة بالقلق أو الاكتئاب

جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

جامعة عين شمس اتحاد الجامعات العربية اتحاد الجامعات التعليم العالي الجامعة الاردنية رئيس جامعة عين شمس خدمة المجتمع وتنمية البيئة

مواد متعلقة

ألسن عين شمس: الضغوط والأعباء تؤدى إلى الإصابة بالقلق أو الاكتئاب

جامعة عين شمس تنظم قافلة تنموية شاملة لمنطقة الشلاتين وحلايب وأبو رماد

العرض المسرحي البؤساء لجامعة عين شمس يفوز بالمركز الأول في ملتقي القاهرة الدولي

الأكثر قراءة

صدقي صخر ينشر صورا من كواليس مسلسل صوت وصورة مع حنان مطاوع (صور)

ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من تأثير صراع الشرق الأوسط على الإمدادات

سيناء.. حكاية الوادى المقدس طوى.. هنا جبل الطور أقدس الأماكن فى الديانات السماوية الثلاث

إدارة بايدن تعلن إستراتيجية "لمكافحة الإسلاموفوبيا"

بعد تصديق الرئيس، كل ما تريد معرفته عن قانون استيراد سيارات المصريين بالخارج

شريان إسرائيل، معلومات عن إيلات التي استهدفها الحوثيون وأهميتها بالنسبة لإسرائيل

فريق من الدرجة الثالثة يطيح ببايرن ميونخ من كأس ألمانيا (فيديو)

بيرس مورجان عن لقائه الثاني مع باسم يوسف: واحدة من أكثر المقابلات الاستثنائية التي أجريتها على الإطلاق

Advertisements

منوعات

المزيد

الوجه الآخر للمقاطعة، أصحاب محلات وأكشاك: خسرنا كتير بس كله فدا فلسطين (فيديو وصور)

توفير وسائل نقل جماعي لرواد معرض TransMEA2023

أنجلينا جولي: غزة تتحول لمقبرة جماعية وزعماء العالم متواطئون

الدوري الإفريقي، عجوز تدعم الأهلي وفلسطين في لقاء صن داونز

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 1-11-2023 في نهاية التعاملات

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 1-11-2023 في ختام التعاملات

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 1-11-2023 في السوق المحلي

ثبات سعر اليورو في البنك المركزي مساء اليوم

المزيد

انفوجراف

ما هي صواريخ ومسيرات الحوثيين التي قصفت إسرائيل؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 2 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية