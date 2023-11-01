الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتفوق طلابها أكاديميا ورياضيا

جامعة مصر المعلوماتية،فيتو
جامعة مصر المعلوماتية،فيتو

احتفلت جامعة مصر للمعلوماتية بيوم المتفوقين للعام 2023 في مختلف المجالات الأكاديمية والرياضية والأنشطة الطلابية، وذلك بقاعة الاحتفالات الكبرى بحرم الجامعة في مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الطلاب وأولياء الأمور وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والجهات المعاونة لهم.

جامعة مصر للمعلوماتية تحتفل بتفوق طلابها أكاديميا ورياضيا.. و"بهجت": نرسخ صناعة التكنولوجيا بمفاهيمها المتطورة

وقامت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بتكريم الطلاب المتفوقين ضمن قائمة الرئيس في كلياتها الـ 4 (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وكذلك كرم العمداء الطلاب المتفوقين في قائمة العمداء، كما تم أيضا تكريم الأبطال الأولمبيين والمتفوقين رياضيا من أصحاب المراكز المتقدمة محليا وعالميا.

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جامعة مصر المعلوماتية 

وخلال الحفل الذي جرت فاعلياته بحضور الدكتور أحمد حسن نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية، والدكتور عمر المصري، عميد كلية الهندسة، والدكتورة هدى مختار، عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتورة سماء طاهر، عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي، عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتور ياسر كاظم أمين عام الجامعة والدكتورة أماني عيسى مدير تطوير الأعمال بالجامعة، تم تكريم الأسر الطلابية التي فازت في العديد من المسابقات العلمية والأكاديمية، بالإضافة لتكريم الفائزين في مسابقة هيئة البريد المصري، وذلك لحصولهم على المراكز (الأول والثاني والثالث) من خلال تصميم طوابع مخصصة عن الإتجار في البشر.


جامعة مصر للمعلوماتية


من جهتها قالت الدكتورة ريم بهجت:" أن المتفوقين الذين تم تكريمهم يحصلون على منح دراسية متنوعة، حيث تخطو الجامعة منذ تأسيسها في مسارا خاصا وفريدا يقوم على رعاية وتكريم المتفوقين في شتى المجالات، مع توفير البيئة الخصبة لنمو وازدهار تفوقهم واستثماره بالشكل الذي يضمن لهم الاستمرار في التقدم".

وأشادت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بجهود أعضاء هيئة التدريس، والتي انعكست على المستوى المتقدم للطلاب في جميع كليات الجامعة، مؤكدة على استمرارهم في المحافظة على هذا التفوق الذي يعد عنوانا حقيقيا للمستقبل، حيث تضم الجامعة نخبة من أفضل المتخصصين في البرامج الأكاديمية التي تقدمها، للمساهمة في صياغة المستقبل وترسيخ صناعة التكنولوجيا بمفاهيمها المتطورة، وهو ما يضمن استمرار نهضة الجمهورية الجديدة وحماية مكتسباتها. كما أشادت بالجهد الذي يبذله طلابها في تحصيلهم العلمي وخصت بالذكر جدية الطلاب  المتفوقين رياضيا الذين يستطيعون متابعة التحصيل العلمي والرياضي في آن واحد، وبتعاون متميز من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

يذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تعد من أوائل الجامعات المتخصصة بالشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والمجالات المتأثرة بها، وأسستها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتصبح مؤسسة أكاديمية رائدة تقدم برامج تعليمية متخصصة لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويقع مقرها بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتضم جامعة مصر للمعلوماتية 4 كليات هي (الهندسة، علوم الحاسب والمعلومات، تكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم)، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وهندسة الميكاترونكس، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

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