الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

العدوان الإسرائيلي يحول مستشفيات غزة إلى مقابر

مستشفيات غزة، فيتو
مستشفيات غزة، فيتو

مستشفيات غزة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى، لم تكن المنشأت الطبية والصحية في القطاع بمنأى عن العدوان الغاشم الذي لم يفرق بين مسلح ومدني أعزل.


جيش الاحتلال يستهدف مستشفيات غزة 

 


واستهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدد كبير من مستشفيات غزة وارتكب فيها بشع المجازر التي تتنافى مع قانون الإنسانية والقوانين الدولية.

مستشفيات غزة، فيتو 


وكانت مستشفى المعمداني هي أكبر جريمة حرب ارتكبها جيش الاحتلال منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وهو ما تسبب في سقوط 500 شهيد في ضربة واحدة.
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد،وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف محيط مستشفى الشفاء  في قطاع غزة  لأكثر من مرة.

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استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 


ولكي يبرر عدوانه الغاشم على  مستشفيات غزة،  زعم جيش الاحتلال أن كتائب القسام – الجناح العسكري لحركة حماس- تضع مقرها الرئيسي أسفل مستشفى الشفاء في قطاع غزة، وذلك تمهيدا لقصفها.

 

ضحايا العدوان على غزة، فيتو 

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وهو ما نفته كتائب القسام، مؤكدة أن الاحتلال يحاول ان يبرر لجريمة جديدة ينوي ارتكابها في مستشفى الشفاء الطبي في قطاع غزة والذي يعتبر من اكبر مستشفيات غزة.

 


وواصل جيش الاحتلال فرض حصار كامل على غزة، مما تسبب في نقص كبير في الاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية ناهيك عن الوقود مما أدى إلى خروج العديد من مستشفيات غزة والوحدات الصحية فيها عن الخدمة.
وفي السياق ذاته ذكر  تلفزيون فلسطين، اليوم الأربعاء، أن  مستشفى الصداقة التركي لعلاج السرطان خرج عن الخدمة، بعد قصفه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال الهجوم على غزة.

مستشفيات غزة، فيتو 

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان صادر عنها  أن أضرارا بليغة وتدمير جزئي لحقت بمستشفى الصداقة التركي الفلسطيني نتيجة القصف الإسرائيلي المتكرر ل مستشفىات غزة.
وتعرض المستشى التركي في قطاع غزة لقصف عنيف ومتكرر من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، وهو ما تسبب في خروجه عن الخدمة
وأكدت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها عن العدوان الإسرائيلي على مستشفيات غزة،  أن “الطواقم الطبية والمرضى لا يستطيعون مغادرة المستشفى التركي بعد تعرضه للقصف، وأن المساعدات التي وصلت لا تلبي احتياجات المستشفيات في غزة”.

مستشفيات غزة، فيتو 

ومن جانبها  ذكرت صحيفة “حرييت” التركية، نقلا عن مصادر، أن إسرائيل بدأت تحقيقا في الهجوم على مستشفى الصداقة التركي في قطاع غزة، وأبلغت تركيا أنها غير متورطة في الحادث.

وأفادت  صحيفة “حرييت”: " بان  المسئولين الإسرائيليين  أخبروا تركيا أنهم غير متورطون في الهجوم على المستشفى في قطاع غزة، وبدأوا تحقيقًا في الهجوم".
وفي  سياق متل ذكرت  وسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، استهداف غارات إسرائيلية محيط مستشفى غزة الأوروبي جنوبي قطاع غزة.

الهجوم البري على قطاع غزة 


وأوضحت وسائل الإعلام الفلسطينية  أن طائرات حربية تحلق على مستويات منخفضة وتستهدف محيط مستشفى غزة الأوروبي في ظل استمرار الهجوم البري على غزة
ومن جانبها أكدت تقارير إعلاميةن اليوم استشهاد 13 فلسطيني من بينهم أطفال في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وذلك بعدما استهدف منزل 
وفي السياق ذاته  طالب أنطونيو  جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة بضرورة توفير الحماية للمستشفيات فى غزة، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى عددا  من المستشفيات بالقطاع.
استهدف جيش الاحتلال مبنى ملاصقا لمستشفى الإندونيسى شمال قطاع غزة ما أدى إلى إلحاق أضرار بالغة به  وتعريض حياة مئات الجرحى والمرضى  والطواقم الطبية والصحفيين وآلاف النازحين بداخله للخطر كما استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلى  بسلاح المدفعية المستشفى الأوروبى  جنوبى قطاع غزة.

فيما أكد الدكتور أحمد جبريل مدير إسعاف الهلال الأحمر الفلسطينى أن جيش الاحتلال  قصف محيط مستشفى القدس فى غزة  ويؤوى مستشفى القدس فى غزة 450 مريضا و14500 نازح، ووجه جيش الاحتلال تحذيرات لمستشفيات أخرى فى قطاع غزة بضرورة الإخلاء الفورى.

الهلال الأحمر الفلسطينى بغزة قال إن  هناك 12 مستشفى خرج من الخدمة بسبب نقص الوقود كما تتحول المستشفيات إلى مقابر  فيما تعرضت العشرات من سيارات الإسعاف  للقصف، وأوضح أن هناك 21 ألف إصابة بالإضافة إلى  مليون و400 ألف نازح بسبب القصف الإسرائيلى.

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