طوفان الأقصى، المخابرات الإسرائيلية تقر بفشلها في توقع هجوم حماس في الـ7 من أكتوبر

طوفان الأقصى، قال رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، أهرون حليوة، في حديثه خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء:" فشلنا بشكل كبير وأخفقنا بالإنذار بشأن إمكانية الحرب".



المخابرات الإسرائيلية تعترف بفشلها في توقع عملية طوفان الأقصى



ويأتي ذلك بعدما اتهم رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، جهاز المخابرات والأجهزة الأمنية بتحمل المسؤولية إزاء فشل توقع عملية طوفان الأقصى.

وتسببت عملية طوفان الأقصى التي نفذتها المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي في 7 أكتوبر الجاري في إثارة الخلافات والانشقاقات بين حكومة الاحتلال برئاسة نتنياهو.

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نتنياهو يتنصل من المسئولية عن عملية طوفان الأقصى

وحاول رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التنصل من مسؤوليته عن عملية طوفان الأقصى التي تكبد خلالها جيش الاحتلال خسائر كبيرة على يد كتائب القسام.

وزعم نتنياهو، أنه لم يتلق أي معلومات خاصة بشأن نية كتائب القسام - الجناح العسكري لحركة حماس - إشعال حرب ضد إسرائيل، ملقيا باللوم على عاتق الاستخبارات الإسرائيلية.

ونشر نتنياهو تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس"، قال فيها: "كل وكالات الاستخبارات، كانت تقدر بأن المقاومة الفلسطينية تم ردعها إثر الحروب السابقة واتجهت نحو التسوية ولم تتوقع عملية طوفان الأقصى"؟.

وأضاف نتنياهو في تغريدته أن هذا التقييم الاستخباري حول نية كتائب القسام تنفيذ عملية طوفان الأقصى، قدم مرة بعد أخرى إليه وإلى المجلس الأمني المصغر، وذلك حتى قبيل اندلاع الحرب.

نتنياهو يتحمل المسؤولية في فشل توقع هجوم حماس



وفي السياق ذاته أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية أن نتنياهو حمل المسؤولية في فشل توقع الهجوم الذي نفذته حركة حماس خصوصا لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، ورئيسها أهارون هاليفا، ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار.

وكان نتنياهو عقد يوم السبت أول مؤتمر صحفي منذ اندلاع الحرب بمشاركة وزراء في حكومة الحرب التي تشكلت في ظل العدوان البري على غزة.

وقبل أن يعلن نتنياهو اعتذاره ويقوم بحذف التغريدة التي نشرها على حسابه على منصة إكس، والتي أكد فيها أنه مخطئ في الهجوم على الأجهزة الأمنية في إسرائيل بسبب عملية طوفان الأقصى، هاجمه رئيس الأركان السابق بيني جانتس.

وهاجم رئيس الأركان الإسرائيلي السابق ورئيس حزب أزرق وأبيض بني جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشيرا إلى أنه يدعم ويعزز كل الأجهزة الأمنية في إسرائيل وعلى نتنياهو التراجع عن تصريحه في ظل الهجوم البري على غزة.

بني جانتس يطالب نتنياهو بالتراجع عن تصريحاته



ورد الوزير بني جانتس صباح اليوم على كلام رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على حسابه على تويتر: “هذا الصباح على وجه الخصوص، أود دعم وتعزيز جميع قوات الأمن وجنود الجيش - بما في ذلك رئيس الأركان ورئيس قوات الأمن ورئيس الشاباك”.



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