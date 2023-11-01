الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

انسحاب جيش الاحتلال من مخيم جنين بعد تصدي المقاومة له

جيش الاحتلال يقتحم
جيش الاحتلال يقتحم مخيم جنين، فيتو

الهجوم البري على غزة، الهجوم الإسرائيلي على غزة، ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال بدأت في الانسحاب من مخيم جنين، وذلك بعدما تصدت له المقاومة الفلسطينية.


اقتحام مخيم جنين 


وذكرت التقارير أنه سقط 3 قتلى في صفوف جيش الاحتلال وأصيب 4 آخرون، جراء اقتحام مخيم جنين.

اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، أن 9 جنوده قتلوا في اشتباكات في شمال قطاع غزة خلال الهجوم البري المستمر.

ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر منصة "إكس" أسماء تسعة من جنوده قال إنهم قتلوا في غزة.

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وأضاف بيان لجيش الاحتلال: "بالإضافة إلى ذلك، خلال القتال في اليوم الأخير، أصيب جنديان بجروح خطيرة، أحدهما من لواء 77، والآخر من لواء تسفير وجندي من لواء روتم".

 

كتائب عز الدين القسام

ويشهد قطاع غزة قصفًا إسرائيليًّا كثيفًا، منذ 7 أكتوبر، بعدما أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية"، بحسب قوله.

 

السيوف الحديدية

وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.

وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.


كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن "المجلس الوزاري الأمني المصغر (الكابينيت)، صادق رسميا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًّا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".


وفي المقابل، تشن الطائرات الإسرائيلية غارات على مواقع "حماس" في قطاع غزة، فيما أعلنت الحكومة الإسرائيلية، يوم 8 أكتوبر الجاري، تفعيلها للمادة 40 من القانون الأساسي، ما يعني دخول البلاد رسميًّا في حالة حرب.

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