الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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سياسة

صناعة النواب تدعو إلى تخصيص نسبة من إيرادات "العلامات التجارية العالمية" لصالح غزة

لجنة الصناعة بمجلس
لجنة الصناعة بمجلس النواب، فيتو

 أكد المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك "  لها مردود سلبي على الاقتصاد الوطني، خاصة العمالة المصرية التي تعمل بها، مقترحا حلا جذريا للأزمة من خلال دعوة أصحاب الشركات التي تحمل علامات تجارية أجنبية " الفرنشايز" أو المتضررين من المقاطعة وسائل الإعلام المختلفة وعمل مؤتمر صحفي واسع وإعلان تخصيص نسبة من ايرادتهم لدعم غزة بالتعاون مع الهلال الاحمر المصري.

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لجنة الصناعة بمجلس النواب 

 

واقترح وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب في تصريحات له اليوم، أن تتراوح النسبة التي يتم تخصيصها لدعم غزة ما بين 2% -3% من ايرادات الشركة، مؤكدا ان هذا المقترح سيعطي رسالة إلى المستهلك المقاطع لمنتجاتهم بأن الشركة داعمة للقضية الفلسطينية وليس العكس وبالتالي تنفرج أزمة المقاطعة وتأثيراتها السلبية عليهم.

 

ولفت معتز محمود إلى أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها أغلبية العمالة بها مصرية  وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لان تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر.

 

وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب 

 

انتقد النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،  دعوات المقاطعة لبعض المنتجات والعلامات التجارية العالمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ووصفها بأنها "غير مقبولة" وغير "منطقية" لما لها من تأثير سلبي علي الاقتصاد المصري والاستثمارات الاجنبية المباشرة.

 

تسديد الضرائب للدولة

وأضاف وكيل لجنة الخطة والموازنة في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن المنتجات التي يتم الدعوة لمقاطعتها 98% - 99% منها عمالة مصرية وتقوم بتسديد الضرائب للدولة وتعتبر منتج مصري وليس كما يروج البعض لان تصنعيها يكون بمصانع داخل مصر، لافتا إلى أن تلك الدعوات بالمقاطعة سينتج عنها انخفاض في المبيعات وبالتالي انخفاض في الضرائب المسددة.

 

 

الظروف الاقتصادية

ودعا ياسر عمر إلي ضرورة الفصل بين الاقتصاد والتعاطف الوطني، لأن الظروف الاقتصادية الحالية تحتم علينا مراعاة ذلك لأن الضرر الاقتصادي الناتج عنها أكبر بكثير على مصر، لافتا الي  أن المنتجات المحلية التي يتم الترويج لها على أنها البديل موجودة في السوق المحلي منذ سنين ولا تتمتع بامكانيات ولا قدرة إنتاجية تستوعب العمالة التي ستضرر من تلك الدعوات، قائلا:" هذا الأمر أثبت فشله منذ 50 عاما مضت".

 

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