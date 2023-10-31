خروج من الخدمة وتهديدات بالقصف.. مصير مستشفيات غزة مع استمرار التصعيد وتجديد أوامر الإخلاء

سلطت فرق الإغاثة التابعة للأمم المتحدة الضوء على الضغط المتزايد على مستشفيات شمال غزة التي مازال يوجد فيها مرضى وعاملون صحيون، وسط تقارير عن توغلات برية إسرائيلية موسعة، مع دخول التصعيد أسبوعه الرابع.

وحرص جيش الاحتلال على قصف المستشفيات التي كانت الملاذ الأخير الأمن للفلسطينيين للاختباء به من نيران القصف، فيما خرجت عدد من المستشفيات من الخدمة بسبب القصف وعدم توفير الوقود والمستلزمات الطبية.

مستشفيات غزة تحت القصف

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن محيط مستشفى الشفاء ومستشفى القدس في مدينة غزة، والمستشفى الإندونيسي شمال غزة تعرض للقصف مطلع هذا الأسبوع.

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وأضاف المكتب "جاء ذلك بعد دعوات متجددة من جيش الاحتلال الإسرائيلي لإخلاء هذه المنشآت على الفور".

تهديدات باخلاء المستشفيات في غزة

ووفقا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، يعيش حوالي 117 ألف نازح في المستشفيات العشرة التي لا تزال تعمل في مدينة غزة وأماكن أخرى شمالي القطاع، والتي تلقت أوامر إخلاء متكررة في الأيام الأخيرة.

وكررت منظمة الصحة العالمية التأكيد على حسابها على موقع X (تويتر سابقا) أن إخلاء المستشفيات أمر مستحيل دون تعريض حياة المرضى للخطر.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من أن النظام الصحي في قطاع غزة على حافة الانهيار، وأن الوقت ينفد لمنع وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتم توصيل الوقود والإمدادات الصحية والإنسانية المنقذة للحياة بشكل عاجل إلى القطاع.

وقالت المنظمة، إن الكهرباء لا تتوفر في المستشفيات سوى ساعات قليلة كل يوم، إذ تُضطر إلى تقنين مخزونها المتناقص من الوقود والاعتماد على المولدات لمواصلة مهامها الضرورية.

وحذرت المنظمة من أن حتى هذه المهام ستتوقف خلال أيام قليلة مع نفاد مخزون الوقود.

وقالت إن الآثار الناجمة عن ذلك ستكون مدمرة لمعظم المرضى الضعفاء بمن فيهم الجرحى المحتاجون إلى الجراحات المنقذة للحياة والمرضى في وحدات العناية المركزة وحديثو الولادة في الحضانات.

ومع استمرار زيادة أعداد المصابين والقتلى بسبب القصف الجوي على قطاع غزة، تتفاقم الأزمة بسبب النقص الحاد في الإمدادات الطبية بما يحد من قدرة المستشفيات - التي تعمل فوق طاقتها - على الاستجابة لعلاج المرضى والجرحى.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الوضع يعطل أيضا بشكل خطير توفير الخدمات الصحية الأساسية بما في ذلك الرعاية المرتبطة بالولادة والأمراض غير السارية مثل السرطان وأمراض القلب، إذ تُضطر المنشآت الصحية إلى منح الأولوية للرعاية الطارئة المنقذة للحياة.

عمليات بدون تخدير

بدوره، قال صندوق الأمم المتحدة للسكان، نقلا عن شهادات من موظفي مستشفى الشفاء، إنه يتم إجراء عمليات الولادة القيصرية الطارئة دون تخدير وسط نقص في الإمدادات الطبية والطاقة، ويقوم الأطباء بتوليد أطفال مبتسرين لأمهات يحتضرن.

وأفادت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) بأن عمال الإغاثة التابعين لها في غزة يواصلون تقديم المساعدة الإنسانية لأكثر من 600 ألف شخص يلتمسون الأمان في ملاجئها، والتي تجاوزت الآن ثلاثة أضعاف طاقتها الاستيعابية.

ووصفت الأونروا موظفي الإغاثة بأنهم "وجه الإنسانية خلال واحدة من أحلك ساعاتها، وأقامت الوكالة يوم الأحد الماضي مراسم تأبين لـ 59 من موظفيها الذين قضوا في الصراع.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش على "امتنانه وتضامنه ودعمه الكامل" لزملائه الذين يعملون على إنقاذ الأرواح في غزة بينما يخاطرون بحياتهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة للصواريخ بشكل عشوائي باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية استمر خلال الـ 24 ساعة الماضية، دون الإبلاغ عن سقوط قتلى.

عدد القتلى في غزة منذ الـ7 من أكتوبر

واستشهد 8525 شخصا في قطاع غزة جراء القصف الإسرائيلي المتواصل منذ السابع من أكتوبر، وفق ما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان "ارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى 8525 بينهم 3542 طفلا، و2187 امرأة".

مزيد من شاحنات المساعدات

وقال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إن ما لا يقل عن 33 شاحنة تحمل المياه والغذاء والإمدادات الطبية دخلت غزة يوم الأحد عبر معبر رفح ، وهي أكبر عملية إيصال مساعدات من نوعها منذ استئناف القوافل المحدودة في 21 أكتوبر.

وأضاف المكتب أنه على الرغم من أن هذه الزيادة موضع ترحيب، إلا أن هناك حاجة إلى حجم أكبر بكثير من المساعدات بشكل منتظم لمنع مزيد من التدهور للوضع الإنساني المتردي، بما في ذلك الاضطرابات المدنية".