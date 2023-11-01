الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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محافظات

حبس عاطل 4 أيام للإتجار بالمخدرات بالقليوبية

حبس عاطلين بالقليوبية،
حبس عاطلين بالقليوبية، فيتو

 أمرت النيابة العامة في القليوبية، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الإتجار في المخدرات بمدينة بنها، وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

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 تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة ثانٍ بنها، يفيد بتمكن ضباط مباحث القسم بالتنسيق مع مباحث مكافحة المخدرات، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالإتجار بالمخدرات.

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وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهم «محمد.ع. أ»، 33 سنة، عاطل، وبحوزته كيلو ونصف الكيلو جرام من مخدر الهيروين والحشيش، مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه، وتحرر محضر بالواقعة.

 

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