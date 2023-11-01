استمرار حبس عامل بتهمة قتل حلاق فى الوراق

أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس عامل أحذية قتل حلاق بسبب لهو الأطفال فى الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

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كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

مقتل حلاق على يد عامل أحذية في الوراق

تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (حلاق - "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة")، طرف ثان (عامل أحذية) مقيمان بدائرة القسم.. لتعدى الأول على أشقاء الثانى الأصغر سنًا بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام "سكين" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.