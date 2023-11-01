الأربعاء 01 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

استمرار حبس عامل بتهمة قتل حلاق فى الوراق

استمرار حبس المتهم،
استمرار حبس المتهم، فيتو

 أمر قاضي المعارضات بالجيزة باستمرار حبس عامل أحذية قتل حلاق بسبب لهو الأطفال فى الوراق، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وفي وقت سابق انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة العامة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

 

 وكلفت النيابة العامة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على جثة المجني عليه  لبيان سبب الوفاة وبيان ما بها من إصابات، وتحديد سبب الوفاة وكيفية حدوثها.

Advertisements

 

كما أمرت النيابة العامة بفحص كافة الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

 

مقتل حلاق على يد عامل أحذية في الوراق

 تلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة،  بلاغا بحدوث مشاجرة بدائرة القسم ووجود متوفـى.

 

وبالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول (حلاق - "توفـى إثر إصابته بجرح قطعى بالرقبة")، طرف ثان (عامل أحذية) مقيمان بدائرة القسم.. لتعدى الأول على أشقاء الثانى الأصغر سنًا بسبب لهو الأطفال قام على إثرها الثانى بالتعدى على الأول بإستخدام "سكين" كانت بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالهرب.

 

 وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب وتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الوراق النيابة العامة اخبار الحوداث الجيزة

مواد متعلقة

استمرار حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة مهمات حكومية بمخزن خردة بالعجوزة

المتهم بقتل حلاق في الجيزة يمثل الجريمة

عامل أحذية ينهى حياة حلاق بسبب لهو الأطفال فى الوراق

الأكثر قراءة

داليا زيادة، حكايات الحقوقية المثيرة للجدل.. أدانت طوفان الأقصى.. وطالبت الاحتلال بقتل الفلسطينيين..وهاجمت الأزهر وسخرت من محمد صلاح

بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن اجتياح غزة، ونجاح حماس في التصدي للهجوم البري

خبير موارد مائية يكشف كارثة جديدة في سد النهضة تظهرها الأقمار الصناعية

كتائب القسام تنجح في تدمير 4 آليات عسكرية تابعة لجيش الاحتلال

العثور على طفلين تؤام بأحد الشوارع بمدينة 15 مايو وضبط والديهما

مجلس الزمالك يستقبل وفدا من هيئة قضايا الدولة، اعرف السبب

الدوري الإفريقي، جماهير الأهلي تتزين بعلم فلسطين قبل التوجه لاستاد القاهرة

السيسي يجتمع مع رئيسي الحكومة والبنك المركزي ووزراء المالية والبترول

Advertisements

منوعات

المزيد

في بريطانيا، مركز شرطة بدون زنزانة وراحة 5 ساعات يوميا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 2-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

بعد ارتكابها سلسلة من حوادث القتل، بريطانيا تقرر حظر هذه الكلاب

بايدن يفهم مخاطر الذكاء الاصطناعي بسبب فيلم

المزيد

خدمات

المزيد

خطوات تقديم شكوى لشركة المياه

تعرف على سعر القصدير عالميا اليوم الأربعاء 1-11-2023

بالأرقام، متوسط أسعار الذهب على مدار يومين

27 جنيها سعر كيلو السكر في السوق اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

الموقع 512.. لغز القاعدة السرية الأمريكية في إسرائيل (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

علي جمعة: تسعة أجزاء الألم اجتمعت في القدس ووزع واحد على العالم

3 مصائب تلحق من يتتبع عورات الناس والغيبة مباحة في هذه الأحوال

معنى الابتلاء بالغنى والفقر وبيان الأفضلية بينهما؟ دار الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية