أخبار الفن اليوم: إلهام شاهين تبدأ تصوير الحب كله في نوفمبر.. ومحمد رمضان يحذر إسرائيل

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد الفنانة إلهام شاهين لفيلم جديد يحمل اسم "الحب كله”.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها تستعد لفيلم سينمائي جديد بعنوان “الحب كله” ستبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني

Advertisements

تضرع الفنان الفلسطيني محمد عساف بالدعاء إلى الله بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا.

أعلن المطرب الأردني عصام النجار عن إنتاج أغنية تجمع 25 فنانا وفنانة من الوطني العربي لدعم الشعب الفلسطيني.

علق الفنان نبيل الحلفاوي على المجزرة اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا.

علق الفنان صبري عبد المنعم بقرار محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل وبراءة المتهمين.

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع الصور الشهير"انستجرام" فيديو لمجموعة من بنات غزة وهن يوجهن رسالة شكر له على تضامنه مع شعب فلسطين.

شوقت الفنانة اللبنانية ريتا حرب جمهورها لمسلسل “الخائن” الذي يبدأ عرضه على قناة mbc يوم 5 نوفمبر المقبل.

عبرت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها البالغة وذلك بعد تعاقدها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”.

عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن ألمها بسبب المجازر المستمرة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.