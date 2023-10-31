أخبار الفن اليوم: إلهام شاهين تبدأ تصوير الحب كله في نوفمبر.. ومحمد رمضان يحذر إسرائيل
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها استعداد الفنانة إلهام شاهين لفيلم جديد يحمل اسم "الحب كله”.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
إلهام شاهين لـ فيتو: أبدأ تصوير الحب كله في نوفمبر، وبفكر بعمل لفلسطين
قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها تستعد لفيلم سينمائي جديد بعنوان “الحب كله” ستبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.
محمد رمضان يحذر إسرائيل: أنتم مش حمل الغضب العربي القادم، وقد أعذر من أنذر (فيديو)
نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني
محمد عساف بعد مجزرة جباليا: يا الله انقطع الرجاء إلا منك
تضرع الفنان الفلسطيني محمد عساف بالدعاء إلى الله بعد المجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في جباليا.
أغنية "راجعين" تجمع 25 فنانًا من الوطن العربي لدعم فلسطين
أعلن المطرب الأردني عصام النجار عن إنتاج أغنية تجمع 25 فنانا وفنانة من الوطني العربي لدعم الشعب الفلسطيني.
تعليق مؤثر من نبيل الحلفاوي على مجزرة الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جباليا
علق الفنان نبيل الحلفاوي على المجزرة اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا.
أول تعليق من صبري عبد المنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه
علق الفنان صبري عبد المنعم بقرار محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، بقبول الاستئناف المقدم من المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم على حبسهم عامين مع الشغل وبراءة المتهمين.
فتيات غزة يوجهن رسالة شكر للفنان محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع الصور الشهير"انستجرام" فيديو لمجموعة من بنات غزة وهن يوجهن رسالة شكر له على تضامنه مع شعب فلسطين.
ريتا حرب تكشف طبيعة دورها في مسلسل الخائن
شوقت الفنانة اللبنانية ريتا حرب جمهورها لمسلسل “الخائن” الذي يبدأ عرضه على قناة mbc يوم 5 نوفمبر المقبل.
حورية فرغلي لجمهورها: طالعة أقولكم أحلى خبر
عبرت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها البالغة وذلك بعد تعاقدها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”.
سيرين عبد النور تتضامن مع غزة بهذا الدعاء
عبرت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور عن ألمها بسبب المجازر المستمرة من قبل قوات الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.