الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فتيات غزة يوجهن رسالة شكر للفنان محمد رمضان

محمد رمضان،فيتو
محمد رمضان،فيتو

نشر الفنان محمد رمضان عبر صفحته على موقع الصور الشهير"انستجرام" فيديو لمجموعة من بنات غزة وهن يوجهن رسالة شكر له على تضامنه  مع شعب فلسطين.

 

وقالت الفتاة في الفيديو "رغم كل الآلام صامدين وإن شاء الله منتصرين وشكرا للفنان محمد رمضان على موقفه الصريح والشجاع".

 

محمد رمضان

 

وقد نشر الفنان محمد رمضان  فيديو جديدا عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

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وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "اليوم مسئول بوزارة الصحة الفلسطيني قال إن عدد الضحايا يوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني".

 

وأضاف: "صوتنا وصل لحكوماتنا وهي صابرة وأكيد للصبر حدود، إحنا دينا بيحترم اليهودية وكل الديانات، لكن إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم للأرض".

 

وتابع: "أنتم لستم حمل الغضب العربي القادم، ودوركم كشعب إسرائيلي أن تنزلوا ضد حكومتكم في أسرع وقت ممكن لوقف المجازر، ولا تسمحوا بقتل أي طفل عربي مرة ثانية أو أي إنسان عربي.. وقد أعذر من أنذر".

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