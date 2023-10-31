إلهام شاهين لـ فيتو: أبدأ تصوير الحب كله في نوفمبر، وبفكر بعمل لفلسطين

إلهام شاهين، قالت الفنانة إلهام شاهين: إنها تستعد لفيلم سينمائي جديد بعنوان “الحب كله” ستبدأ تصويره خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت إلهام شاهين لـ فيتو، إن طاقم العمل سيضم الفنان أحمد فتحي، وحورية فرغلي، وسيتم الكشف عن بقية الأسماء في وقت لاحق، والفيلم تدور أحداثه في الحارة المصرية.

وعن تفكيرها في عمل فني مستقبلي عن القضية الفلسطينية قالت: أتمنى فعلا أن أقدم عملا عن القضية الفلسطينية، وعمالة أفكر فيها".

Advertisements

وفي وقت سابق نشرت الفنانة إلهام شاهين عبر حسابها الشخصي على موقع الصور الشهير "انستجرام" رسالة تحذيرية لكل من يتآمر على مصر، وذلك تزامنا مع التحديات التي تواجه البلاد في الفترة الحالية.

إلهام شاهين

وكتبت إلهام شاهين قائلة: "تحذير.. مصر خط أحمر.. يتآمر العالم على مصر ويحاصرها الغرب بكل إصرار لأنها صاحبة قرار ولا تقبل إملاءات لصالح الأجندات الغربية.. ولأنها رفضت إقامة قواعد عسكرية أمريكية على أرضها.. ولأن جيش مصر هو الأقوى فى المنطقة العربية، بعد توطين تصنيع السلاح محليا وتنويع مصادر التسليح.. واتساع قوة مصر العسكرية مما يزيد نفوذها السياسي".

وأضافت: "ربنا يحميكى يا مصر يا أم الدنيا.. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها ورئيسها.. مصر ستكون الصخرة التى تتحطم عليها مؤامرات أهل الشر تاريخيا.. تحيا مصر.. تحيا مصر.. تحيا مصر".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر ، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري ، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.



