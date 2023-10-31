الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

حورية فرغلي لجمهورها: طالعة أقولكم أحلى خبر

حورية فرغلي،فيتو
حورية فرغلي،فيتو

عبرت الفنانة حورية فرغلي عن سعادتها البالغة وذلك بعد تعاقدها على فيلم سينمائي جديد يحمل اسم “ديجافو”.

حورية فرغلي

وقالت حورية فرغلي عبر فيديو نشرته على صفحتها بموقع الصور الشهير"انستجرام": "النهارده طالعة مخصوص علشان أقولكم خبر".

وأضافت “هو أحلى خبر بقالي كتير ما انبسطش زي النهارده الحمد لله أنا لسه ماضية فيلم اسمه ديجافو مع المخرج عيد العربي، والمنتج أيمن فهمي، ودول إسكندرانية بلدياتي". 

 

وتابعت "يمكن تستغربوا اشمعنا دلوقتي اشتغلت سينما، بصراحة كان معروض عليا حاجات كتير بس ملقيتش أي حاجة جديدة، أنا عملت شخصيات كتيرة وقصص كتيرة، بس معملتش الدور ده قبل كده وهو من أصعب الأدوار اللي هعملها في حياتي".

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حورية فرغلي تدعم الشعب الفلسطيني

 

وقد حرصت الفنانة حورية فرغلي، على دعم الشعب الفلسطيني، والتي أعربت عن حزنها الكبير لسقوط ضحايا من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

 

وفي هذا السياق، نشرت "حورية" مقطع فيديو عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي Instgram وعلقت قائلة: "أنا بعمل الفيديو ده تضامنًا مع شعبنا الحبيب فلسطين وقلبي كله حزن وبيتقطع من اللي بشوفه ويا رب فك كربهم وانصر أهلنا في فلسطين".

 

وأضافت: "الأطفال اللي بتروح دي مش ذنبهم حاجة والناس مش ذنبها حاجة اللي بيروحوا ضحايا من غير ما تعمل أي حاجة، معقولة الناس تروح ضحايا حد عمل حاجة غلط هم ذنبهم ايه؟، الناس دي بتموت وتتباد كلها وبتحاسبوا شعب عشان فئة غلطت حرام الناس اللي بتموت دي يا جماعة".

وتابعت: "ليس لي دخل في السياسة ولا عمري تحدثت فيها، ولكن يجب علي أن أقول كلامي. لابد من تحرك من جامعة الدول العربية، بصراحة نحن حزينون وعند رؤيتي أي فيديو، قلبي ينقبض من الحزن".

واختتمت حورية فرغلي باكية: "أنا حزينة جدًا جدًا وبشوف الفيديوهات بتقطع ومبقدرش أكملها بس لازم يكون فيه حل ولازم الناس اللي تقدر تحل تحل".

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