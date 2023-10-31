محمد رمضان يحذر إسرائيل: أنتم مش حمل الغضب العربي القادم، وقد أعذر من أنذر (فيديو)

محمد رمضان، نشر الفنان محمد رمضان فيديو جديد عبر حسابه على إنستجرام، حذر فيه من استمرار ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي المجازر بحق الشعب الفلسطيني.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: اليوم مسئول بوزارة الصحة الفلسطيني قال إن عدد الضحايا اليوم 31 أكتوبر أضعاف عدد ضحايا مستشفى المعمداني".

واضاف: صوتنا وصل لحكوماتنا وهي صابرة وأكيد للصبر حدود، إحنا دينا بيحترم اليهودية وكل الديانات، لكن إحنا ضد حكوماتكم وضد اغتصابكم للأرض".

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وتابع: أنتم لستم حمل الغضب العربي القادم، ودوركم كشعب إسرائيلي أن تنزلوا ضد حكومتكم في أسرع وقت ممكن لوقف المجازر، ولا تسمحوا بقتل أي طفل عربي مرة ثانية أو أي إنسان عربي.. وقد أعذر من أنذر".

محمد رمضان يوجه رسالة لقناة إسرائيلية

وكان الفنان محمد رمضان نشر في وقت سابق مقطع فيديو له عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة تويتر وجه خلاله رسالة إلى القناة العاشرة التابعة للكيان الصهيوني.

وقال محمد رمضان خلال الفيديو: "القناة العاشرة الإسرائيلية تحث الشعب الإسرائيلي على مقاطعة أعمالي، لأنني قمت بعمل فيديو يحث العرب على الاتحاد للدفاع عن إخواتنا وأهلنا ودمنا في غزة".

وأضاف رمضان خلال الفيديو: "أنا أقول لهم إن هذا أقل واجب تجاه إخوتي، والواجب التاني ودي رسالة ليكم في القناة العاشرة إن اسم شخصيتي في المسلسل القادم إن شاء الله سيكون أبو عبيدة".

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