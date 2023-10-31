الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

ريتا حرب تكشف طبيعة دورها في مسلسل الخائن

ريتا حرب، فيتو
ريتا حرب، فيتو

 

ريتا حرب، شوقت الفنانة اللبنانية ريتا حرب جمهورها لمسلسل “الخائن” الذي يبدأ عرضه على قناة mbc  يوم 5 نوفمبر المقبل.

 

وكتبت ريتا حرب عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “تعرفوا على نورا في مسلسل #الخائن.. نورا شخصية قوية اجتماعية كتير ومحببة الى أن يطرق الخطر باب بيتها..عائلتها أولا”.

 

وكانت الفنانة اللبنانية ريتا حرب تعرضت قبل نحو عامين لحادث سير مروع جعلها تمكث في المستشفى فترات طويلة، وبعدها خضعت لجلسات علاج طبيعي مكثفة في تركيا.

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وبعد تماثلها للشفاء نشرت وقتها مقطع فيديو لها عبر حسابها على تويتر ظهرت فيه وهي تمارس المشي بشكل طبيعي بعدما ألقت بالعكازات وكتبت قائلة: "اليوم زرت الطبيب بإسطنبول بمستشفى فلورينس نيتنغيل للمراجعة بعد آخر جراحة وأبلغني انو صار فيي اتخلى كليًا عن العكازات.. رحلة طويلة علّمت فيي كتير.. بشكر الله كان حدي طبيب قدر يخلص لي حياتي".

 

وقدمت وقتها الشكر لطبيبها المعالج والطاقم الطبي كاملا وأضافت: “شكرًا دكتور عزمي حمزة أوغلو على كل الدعم والجراحات الناجحة وبشكر كل الطاقم الطبي الكبير يللي رافقني خلال هالسنة الصعبة وبالأخص دكتور ساردا”.

 

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