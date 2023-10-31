استشهاد 18 من عائلة مهندس بث مكتب قناة الجزيرة بمخيم جباليا

أعلنت قنا الجزيرة القطرية، عن استشهاد 18 من عائلة مهندس البث في مكتب الجزيرة بقطاع غزة، محمد أبو القمصان، بينهم والده واثنتان من أخواته في مجزرة مخيم جباليا.

أبو عبيدة يهدد بضربات مباشرة

وكان أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلن مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري بالطيران.

وتابع أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة، وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.. وما إن بدأ التوغل البري حتى قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة".

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قصف مخيم جباليا بـ 6 قنابل

هذا و وزارة الداخلية في قطاع غزة مساء الثلاثاء أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.

الاحتلال يقتل أطفال غزة

في السياق ذاته، ارتفع عدد شهداء غزة من الأطفال نتيجة لجرائم الاحتلال الصهيوني خلال الـ 3 أسابيع الماضية، حتي أن تعداد الشهداء من الأطفال في تلك المدة تخطي التعداد السنوي لوفاة واستشهاد أطفالهم.

والحرب التي يشنها الكيان الصهيوني علي أطفال غزة فاقت جرائمها عام كامل في نزيف الطفولة بمناطق النزاعات، فتلك الأيام المعدودة نهشت من مخزون البراءة في قطاع غزة، أكثر مما فعل عام كامل حول العالم منذ 2019.