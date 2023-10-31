الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

دوامة الموت، الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تمدد الصراع خارج غزة

جوتيريش، فيتو
جوتيريش، فيتو

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش اليوم الثلاثاء، إلى حماية المدنيين المحاصرين جراء الصراع بين إسرائيل وحركة حماس، مشددًا على ضرورة الالتزام بمبادئ التمييز والتناسبية والاحتراز من جميع الأطراف.

حماية المدنيين طبقا للقانون الإنساني


وقال جوتيريش في بيان إن "حماية المدنيين من الجانبين أمر بالغ الأهمية ويجب احترامه في جميع الأوقات، القانون الإنساني الدولي يضع قواعد واضحة لا يمكن تجاهلها، فهو ليس قائمة يمكن الانتقاء منها وتطبيقها بشكل انتقائي".


وأعرب الأمين العام عن قلقه البالغ إزاء "تصاعد حدة النزاع" بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، محذرًا من خطر "تصعيد خطر خارج غزة".


وأوضح جوتيريش، "أشعر بقلق بالغ إزاء تصاعد حدة النزاع بين إسرائيل وحماس وجماعات مسلحة -المقاومة- فلسطينية أخرى في غزة. وهذا يشمل توسيع العمليات البرية للقوات الإسرائيلية التي ترافقها غارات جوية كثيفة، بالإضافة إلى استمرار إطلاق الصواريخ من غزة باتجاه إسرائيل".


من جانبه، دعا المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين مجلس الأمن الدولي، إلى الاتحاد فى المواقف ودعم وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء دوامة الموت في الشرق الأوسط.


وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي أمام مجلس الأمن في نيويورك "يمكن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية أن ينهي على الأقل دوامة الموت هذه، وآمل بأن تتجاوزوا انقساماتكم وتمارسوا سلطتكم في المطالبة بذلك".

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 ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في غزة


وكانت قد أعلنت الأمم المتحدة  البدء في جمع أدلة على ارتكاب إسرائيل لجرائم حرب في القطاع، تمهيدا لمحاكمات محتملة.


ووفقا للأمم المتحدة تخضع الأطراف المشاركة في الحرب لقوانين مستمدة من نظام الاتفاقيات والمعاهدات والأحكام المعروفة باسم القانون الإنساني الدولي أو قانون النزاعات المسلحة، وذلك حسب تقرير تم نشره على قناة الغد.


القانون الإنساني الدولي


ويحتوي القانون على عنصرين أساسيين هما حماية غير المقاتلين مثل المدنين والجنود الذين استسلموا والقيود المفروضة على نوع الحرب.
وتستند تلك القواعد إلى معاهدات تعود للقرن التاسع عشر، لكن القانون الآن يرتكز على اتفاقية جنيف لعام 1949 التي تم التوقيع عليها بعد جرائم ضد الإنسانية بعد جرائم ارتكبت في الحرب العالمية الثانية.


لكن إسرائيل لم توقع على بعض البنود في الاتفاقيات التي تغطي قضايا مثل العقوبات الجماعية، لكن أمريكا ودولا أخرى تعتبرها ضمن القانون الدولي العرفي وبالتالي هي ملزمة للجميع.

جرائم حرب في غزة

وتفند الأمم المتحدة الدلائل على ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في غزة، من خلال حرمانها أكثر من مليوني شخص في القطاع من الطعام والدواء والماء والكهرباء.


وتتهمها الأمم المتحدة أيضا بارتكاب جريمة حرب تتعلق بالعقاب الجماعي وهو ما تتفق معها فيه اللجنة الدولىة للصليب الأحمر، وبهجماتها العشوائية غير القانونية على غزة التي تسببت في استشهاد الآلاف من المدنيين وقالت منظمة العفو الدولية أنها وثقتها وتعتبرها جريمة حرب.
 

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