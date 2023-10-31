الملك عبد الله يصل الإمارات في مستهل جولة إقليمية تشمل 3 دول خليجية (فيديو)

وصل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية إلى الإمارات اليوم في زيارة دولة تبدأ يوم غدٍ الأربعاء، فى مستهل جولة إقليمية تشمل 3 دول خليجية

مباحثات وقف إطلاق النار في غزة



وبدأ العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، اليوم الثلاثاء، جولة إلى 3 دولة خليجية، من أجل وقف إطلاق النار في قطاع ‏غزة من جانب الجيش الإسرائيلي، والذي بدأ بعد إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".‏

وكان الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس في مقدمة مستقبلي الملك عبدالله الثاني لدى وصوله والوفد المرافق مطار البطين في أبوظبي.



وقد رافقت طائرة ملك الأردن لدى دخولها أجواء دولة الإمارات، طائرات حربية احتفاء بزيارة العاهل الأردني وترحيبًا به.

Advertisements

زيارة العاهل الأردني للعاصمة الإماراتية أبو ظبي



وتأتي زيارة ملك الأردن إلى دولة الإمارات بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية “ وام ” تلبية لدعوة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في إطار الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين وتعاونهما الاستراتيجي بما يخدم رؤاهما في تحقيق التنمية والازدهار المستدامين في البلدين وتطلعات شعبيهما إلى مستقبل أكثر نماء وتقدمًا.

جولة خليجية لملك الأردن



وتشمل جولة ملك الأردن، الإمارات العربية المتحدة، وقطر، ومملكة البحرين، وفقا للديوان الملكي الأردني.



وأشار البيان إلى أن "الجهود العربية المكثفة لوقف الحرب على غزة، تتصدر جدول أعمال الجولة الخليجية".



وخلال جولته الخليجية سيلتقي ملك الأردن، عبد الله الثاني، بالرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، والعاهل البحريني، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.



وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أكد في وقت سابق، على "ضرورة تحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة".



وقال الملك عبد الله، خلال لقائه مع كبير مستشاري رئيس أركان الدفاع البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الفريق جوي مارتن سامبسون، إنه يجب تحرك المجتمع الدولي أيضا لحماية المدنيين، وكسر الحصار، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى هناك"، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".



وحذر الملك "من استمرار الحرب على قطاع غزة، والذي قد يدفع إلى انفجار الأوضاع في المنطقة".

