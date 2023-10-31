رسالة أبو عبيدة إلى نتنياهو وجيش الاحتلال بعد التوغل البري فى غزة (فيديو)

أعلن أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس مساء اليوم الثلاثاء، أن جيش الاحتلال بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري بالطيران.

أبو عبيدة يهدد جيش الاحتلال الإسرائيلي

وقال أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: عملياتنا الدفاعية متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للعدو، ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية، ونبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون على الركب في نهاية المعركة، والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية".

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وتابع أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام: "العدو توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة، وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.. وما إن بدأ التوغل البري حتى قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة".

أبو عبيدة يكشف خسائر التوغل البري

وأضاف أبو عبيدة: " مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 آلية عسكرية حتى الآن بقذائف الياسين المضادة للدروع.. كما تمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدي إضافة إلي الصواريخ".

واستطرد أبو عبيدة: "أدخلنا في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات، كما استخدمنا طوربيد العاصف الموجه ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة".

وقال أبو عبيدة: "ندعو كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة إلى اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة"، وأوضح أبو عبيدة: "أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام القادمة ،انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة"، مشيرا إلي أن القسام راقبت رواية العدو بشأن تحرير إحدى أسيراته، ونفي أن يكون قد وصل إلى أي أسير لدى القسام، مضيفا: "هذا الحدث إن صح فإنه قد يكون حصل مع جهات فردية بما في ذلك سكان غزة فهم لديهم أسرى".

التوغل البري في قطاع غزة

وكانت بلدية قطاع غزة، أعلنت دخول جيش الاحتلال الإسرائيلي غزة من منطقة شمال غرب القطاع.

وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.

وقالت القسام على قناتها في "تلجرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها".

وأضافت "كتائب القسام": "فجر اليوم.. اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة ودمروا 3 آليات بقذائف من طراز الياسين 105".

من جانبها أعلنت القناة الـ 14 العبرية، مقتل جنديين إسرائيليين من لواء جفعاتي في معارك غزة اليوم.

فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لافتا إلى دخول القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب غزة.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، إلى جانب تواجد آليات عسكرية بمنطقة الكرامة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أسفر عن محو مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تمنع منذ 25 يوما دخول الوقود إلى القطاع، ما أدخل القطاع المحاصر في كارثة إنسانية كبيرة جدا، مطالبا بإدخال الوقود إلى القطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي".

قصف برج المهندسين في قطاع غزة

مساء اليوم، قصف سلاح الجو في جيش الاحتلال الإسرائيلي، برج المهندسين والمكون من 24 شقة سكنية فوق رؤوس ساكنيه في شرق مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وأسفرت مجزرة جيش الاحتلال الإسرائيلي الجديدة، عن استشهاد أكثر من 45 محصلة أولية بالإضافة إلى عشرات المصابين.

مجزرة جديدة للاحتلال في مخيم جباليا

كذلك أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة اليوم، أن مخيم جباليا تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل تزن كل واحدة طنا من المتفجرات، لافتة إلى وقوع عدد هائل من الشهداء.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، باستشهاد وإصابة نحو 400 شخص في غارة جوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي على مخيم جباليا في قطاع غزة.