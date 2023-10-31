الأربعاء 01 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

طوربيد العاصف وعبوات من المسافة صفر، أبو عبيدة يكشف أسلحة المقاومة الجديدة (فيديو)

أبو عبيدة الناطق
أبو عبيدة الناطق العسكري بإسم كتائب القسام، فيتو

اخبار غزة الآن، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس: العدو بدأ مناورات برية في عدة محاور في قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، بعد أكثر من 20 يوما من التمهيد الناري عبر الطيران".

أبو عبيدة يكشف فرص التوغل البري لجيش الاحتلال


وتابع أبو عبيدة:  العدو الإسرائيلي توغل بريا بعد اعتماد سياسة الأرض المحروقة، وإحداث دمار كبير من خلال قصف بري وجوي وبحري.
 

وواصل أبو عبيدة الناطق العسكري بإسم كتائب القسام الجناح المسلح لحركة حماس، ما إن بدأ التوغل البري حتى قمنا بالتصدي والدفاع المدروس في المحاور كافة ،وخضنا ولا نزال مواجهات ضارية ومباشرة.
 

أبو عبيدة يعلن تدمير اَليات عسكرية لجيش الاحتلال

وأكد أبو عبيدة: مجاهدونا تمكنوا من الالتحام مع قوات العدو في كل نقاط التقدم وتدمير 22 اآلية عسكرية حتى الاآن بقذائف الياسين.

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قتلى إسرائيليون في قطاع غزة


وكشف أبو عبيدة، عن استخدام كتائب القسام في هذه المعركة للمرة الأولى عبوات تستخدم من المسافة صفر ضد الدبابات.


وتابع، تمكنا من قتل وإصابة عدد كبير من جنود العدو خلال الاشتباكات وسلاح المدفعية مستمر بالتصدى إضافة للصواريخ.
 

واستطرد: تمكن سلاح البحرية في القسام من توجيه هجمات ضد أهداف بحرية قبالة سواحل غزة، واستخدمنا طوربيد العاصف ضد الأهداف البحرية للمرة الأولى في هذه المعركة.

 

مقبرة للعدو الاسرائيلي 


وأكد أن عملية طوفان الأقصى متواصلة ولا يزال في جعبتنا الكثير، وغزة ستكون مقبرة للعدو ووحلا لجنوده وقيادته السياسية والعسكرية.


وتابع: نبشر نتنياهو وأركان حربه أنهم سيجثون علي الركب في نهاية المعركة والحرب في غزة ستكون نهايته السياسية.

 

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن المقاومة باغتت قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا.

 

وأكمل: ندعو كل جندي ومقاتل شريف في هذه الأمة الي اقتناص الفرصة والمشاركة في هذه المعركة.

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