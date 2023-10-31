أخبار غزة، أفادت وسائل إعلام في نبأ عاجل منذ قليل: دوى انفجار في تل أبيب عقب إطلاق دفعة صاروخية من غزة.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، في نبأ عاجل منذ قليل: مقتل 2 من جنوده بوحدة النخبة وإصابة 2 اآخرين بإصابات خطيرة اليوم بغزة.

كتائب القسام تهاجم جيش الاحتلال في غزة

وذكرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن المقاومة باغتت قوات الاحتلال المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا.



وقالت كتائب القسام، في البيان الصادر عنها اليوم: "مجاهدونا يباغتون قوات العدو المتوغلة شمال غرب بيت لاهيا ويهاجمونها بقذائف "الياسين 101" والأسلحة الرشاشة تحت غطاء أسلحة القنص”.

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وكانت الفصائل الفلسطينية، قد شنت هجوما هو الأقوى على مر التاريخ على الأراضي المحتلة، حيث تسبب ذلك في مقتل المئات، وأسر أكثر من 120 شخصا من الأراضي المحتلة إلى قطاع غزة.



الهجوم البري على غزة، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لحظة مهاجمة دبابة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي لسيارة مدنية في حي الزيتون.

وأطلقت الدبابة الإسرائيلية قذيفة نحو السيارة مما أدى إلى تدميرها، وذلك في ظل الهجوم البري الذي يشنه جيش الاحتلال على غزة.

وأكدت تقارير إعلامية، أن الدبابة الإسرائيلية التي توغلت في قطاع غزة انسحبت بعد أن هاجمت السيارة المدنية، وذلك في ظل العدوان على غزة

وفي السياق ذاته، أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية متوغلة شرق حي الزيتون بقذيفة أربي جي.

نشرت كتائب القسام، اليوم الثلاثاء، مشاهد من التحام مقاتليها مع قوات الاحتلال المتوغلة غرب "إيرز" في قطاع غزة يوم الأحد 29 أكتوبر واشتباكهم معها.

معبر إيريز الحدودي



وأظهر مقطع الفيديو لقطات طائرة بدون طيار قوات الاحتلال المتوغلة داخل غزة، بالقرب من معبر إيريز الحدودي، قبل توجيه الكاميرا لأحد مقاتلي حماس.

كما رصدت الكاميرا لحظة خروج عدد من مقاتلي حماس من نفق واقترابهم ببطء من المنطقة التي تتمركز فيها القوات الإسرائيلية.

معركة بالأسلحة النارية



وفتح المقاتلون النار على قوات الاحتلال، وتترتب على ذلك معركة بالأسلحة النارية.

كما أظهر الفيديو الذي نشرته حركة المقاومة لحظة اشتعال النيران في الآليات المستهدفة.

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