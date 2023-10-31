أبو عبيدة يعلن الإفراج عن الأجانب المحتجزين لدى حماس خلال الأيام المقبلة

أخبار غزة الآن، قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب عز الدين القسام: إن المقاومة لا تزال صامدة وتكبد العدو الإسرائيلي خسائر فادحة في جنوده واآلياته العسكرية.

رواية نتنياهو الكاذبة بشأن تحرير جندية إسرائيلية

ولفت خلال كلمته منذ قليل: راقبنا رواية العدو بشأن تحرير إحدي أسيراته ونحن ننفي أن يكون قد وصل الي أي أسير لدى القسام، ولو حدث ذلك فإن نتنياهو وفقا لروايته الكاذبة امامه 20 عاما لتحرير جميع أسراه.

الإفراج عن الأجانب لدى القسام

وأكد: أبلغنا الوسطاء أننا سنفرج عن عدد من الأجانب خلال الأيام المقبلة، انسجاما مع رغبتنا بعدم الاحتفاظ بهم في غزة.

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وأكدت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أن مقاتليها التحموا مع الآليات الإسرائيلية المتوغلة شرق حي الزيتون، مستهدفين القوات والآليات بمختلف الأسلحة.

وقالت القسام على قناتها في "تلجرام: "مجاهدو القسام يلتحمون بالآليات المتوغلة شرق حي الزيتون ،ويفجرون إحداها بعد وضع عبوة شواظ على برجها".

وأضافت "كتائب القسام": "فجر اليوم.. اشتبك مجاهدو القسام مع القوات المتوغلة شمال غرب غزة، ودمروا 3 آليات بقذائف من طراز الياسين 105".

من جانبها أعلنت القناة الـ 14 العبرية، مقتل جنديين إسرائيليين من لواء جفعاتي في معارك غزة اليوم.

فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه



وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية في غزة إن القوات الإسرائيلية تسعى لفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، لافتا إلى دخول القوات الإسرائيلية من منطقة شمال غرب غزة.

وأضاف أن الآليات العسكرية الإسرائيلية متواجدة في شارع صلاح الدين وتحاول الوصول إلى شارع الرشيد، حيث تسعى إلى فصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، إلى جانب تواجد آليات عسكرية بمنطقة الكرامة.

وأشار إلى أن القصف الإسرائيلي المتواصل على القطاع، أسفر عن محو مناطق سكنية كاملة في شمال غرب القطاع.

وأضاف أن "القوات الإسرائيلية تمنع منذ 25 يوما دخول الوقود إلى القطاع، ما أدخل القطاع المحاصر في كارثة إنسانية كبيرة جدا، مطالبا بإدخال الوقود إلى القطاع فورا ووقف الإجرام الإسرائيلي".